Güneş Enerjisiyle Dikey Tarım Sistemi - Son Dakika
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Güneş Enerjisiyle Dikey Tarım Sistemi

Ömer Çağan Avcı, geri dönüşüm atıklarından güneş enerjisiyle çalışan dikey tarım sistemi kurdu.

05.12.2024 23:30
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Geri dönüşüm atıklarından 'Güneş Enerjisiyle Çalışan Dikey Tarım Sistem'ini kurdu

Ömer Çağan Avcı: "Bu sistemin malzemeleri benim çevremdeki atıklardan oluştu"

HATAY - Hatay'da işyerinde kurduğu 'Güneş Enerjisiyle Çalışan Dikey Tarım Sistem'le topraksız tarımı uygulayan Ömer Çağan Avcı, topraksız tarımla alternatif enerji kaynaklarını kullanarak minimum maliyetle maksimum ürün üretebileceği sistemler geliştirmek istiyor.

Antakya ilçesinde yaşayan Ömer Çağan Avcı, hobi olarak başladığı çiftçiliğe, çevresinden topladığı atık malzemelerle işyerine kurduğu sistemle güneş enerjisinden de yararlanarak topraksız tarım yapmaya başladı. Çiftçiliğe olan merakı sayesinde işyerine kurduğu sistemle topraksız tarım yapan Avcı, bu merakını geliştirmek için araştırma yapma başladı. Yaptığı araştırmalar sonucunda güneş enerjisiyle çalışan dikey tarım sistemini bulup yapmaya karar verdi. Çevresinde bulduğu geri dönüşüm atıklarını kullanan Avcı, sokak lambasını kullanarak 'Güneş Enerjisiyle Çalışan Dikey Tarım Sistemi'ni işyerinde kurarak semizotu, biber, fesleğen, reyhan, nane ve biberiye gibi bitkiler yetiştirmeye başladı. Daha az enerji kullanarak daha fazla verim almayı hedefleyen Avcı, sistemini geliştirerek ekonomiye katkı sağlamak istiyor.

-"Bu sistemin malzemeleri benim çevremdeki atıklardan oluştu"

Kurduğu sistemi çevre bilincini oluşturmak amacıyla atık malzemelerden yaptığını söyleyen Ömer Çağan Avcı, "Bu sistemdeki amacımız; birden fazla bitkiyi dikey tarımda aynı anda yetiştirebilir miyiz sorusuna cevap aramak olacak. Genel olarak tarımda kullanılan ilaçlamalar çok büyük bir maliyeti var. Fesleğen ve Reyhan gibi sinek kovucu etkisi bitkileri biberle aynı ortamda dikerek kimyasal ilaç kullanmadan organik ürün yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu sistemin malzemeleri benim çevremdeki atıklardan oluştu. Mesela bu pimaşlar atıktı. Burada kullanmış olduğumuz 12 voltluk motor ise bir ilaçlama pompasının motoruydu. Bozulmuştu ve bende onu tamir ettim. Bidon, atık bir bidondu. Sokak lambasının güneş enerjisi paneli çalışmıyordu ve onu da tamir ederek bunu yaptık." diye konuştu.

-"Bizim artık bedensel değil beyinsel tarıma ihtiyacımız var"

Alternatif enerji kaynaklarını kullanarak minimum maliyetle maksimum ürün alınabileceğini söyleyen Ömer Çağan Avcı, "Burada; semizotu, biber, fesleğen, reyhan, nane ve biberiye var. Bizim aslında çok verimli topraklarımız var. Gübre maliyetleri ve mazot fiyatları arttığından dolayı alternatif enerji kaynaklarını kullanarak minimum maliyetle maksimum ürün üretebileceğimiz sistemler geliştirmek. Benim amacım bu sistemi geliştirmek. Böylece milli ekonomimize katma değer oluşturmayı planlıyorum. Bu sistemin adı 'Güneş Enerjisi Çalışan Dikey Tarım Sistemi', artık bizim bedensel tarım değil de beyinsel tarıma ihtiyacımız olduğunu düşündüğümden dolayı birim alanında maksimum gelir sağlayacak yöntemleri araştırdım ve en doğru yöntemin de topraksız tarım olduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Güneş Enerjisiyle Dikey Tarım Sistemi - Son Dakika

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