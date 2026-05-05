Güneş Paneli Otomobili Devirip Ağır Yaraladı

05.05.2026 20:38
Şanlıurfa'da dolu ve fırtına sonucu devrilen güneş paneli bir otomobilin üzerine düştü, 1 kişi hayatını kaybetti.

GÜNEŞ PANELİ ARACA DEVRİLDİ

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde saat 16.50 sıralarında etkili olan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu ve fırtına sonucu bir binanın çatısından kopan güneş paneli, otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilde bulunan Nur Çakmak (22) ağır yaralandı. Vatandaşların ve polislerin çabalarıyla otomobilden güçlükle çıkarılan Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle hastanede de hasar meydana gelirken, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde toplam 28 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Şıldak, hastanede tedavi gören yaralıları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera:/ŞANLIURFA,

Kaynak: DHA

