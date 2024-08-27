Güneş Paneli Yanığıyla Hastaneye Kaldırılan Çocuk Tedaviyle İyileşti - Son Dakika
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Güneş Paneli Yanığıyla Hastaneye Kaldırılan Çocuk Tedaviyle İyileşti

Güneş Paneli Yanığıyla Hastaneye Kaldırılan Çocuk Tedaviyle İyileşti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde güneş panelinin kırılması sonucu üzerine dökülen sıcak suyla yanarak derin yanıklar oluşan çocuk, Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezindeki tedaviyle sağlığına kavuştu. Çocuk Yanık Sorumlusu Doç. Dr. Sabriye Dayı, ailelere büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, çocukların güneş panelleriyle oynamaması ve bu tür tehlikelerden uzak durması gerektiğini vurguladı.

27.08.2024 13:57
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, güneş panelinin kırılması sonucu üzerine dökülen sıcak su nedeniyle vücudunda derin yanıklar oluşan çocuk, Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezindeki 3 aylık tedaviyle sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 yaşındaki kız çocuğu, kardeşiyle evlerinin çatısında bulunan güneş panelinde oyun oynadıkları sırada camın kırılması sonucu üzerine dökülen sıcak suyla yandı.

Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edilen ve durumu ciddi olan çocuk, hemen yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda 45 gün kalan hasta, 3 aylık başarılı tedavinin ardından sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Yanık Sorumlusu Doç. Dr. Sabriye Dayı, güneş panellerinin oyun alanı gibi kullanılmasından kaynaklanan tehlikeye dikkati çekerek, "Bu durum bu tarz vakaları da artırmaktadır. Bu yanıklar oldukça ciddi yanıklardır. Gelen hastalarımız hep yoğun bakıma alınmakta ve yoğun bakım süreci de epey sancılı geçmektedir. Gelen hastalarımız, sağlıkla taburcu olabildi ama tabii ki izler, kalıcı büzüşmeler gibi sonuçları da olan bir durumla karşılaşmaktayız." ifadesini kullandı.

"Ailelere büyük sorumluluk düşüyor"

Doç. Dr. Dayı, bu tür çocuk yanık vakalarında artışların olmaması ve üzücü durumların yaşanmaması için ailelere büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

Ailelerin, çocuklarının oyun alanlarını dikkatlice tanımlamaları gerektiği uyarısında bulunan Dayı, şunları kaydetti:

"Ailelerimizden, çocukların güneş panelinde kaymalarını, o çevrede oyun oynamalarını veya güneş panelinden olan suya kolaylıkla ulaşabilmelerini önlemelerini istiyorum ve bekliyorum. Hem aileler hem çocuklar hem de bizler üzülmeyelim. Burada son muayenesini yaptığımız hastamız şükürler olsun taburcu olabildi. Gerekli bası giysilerini giyiyor ve gerekli kremlerini kullanıyor. Gerekli fizik tedaviler önerildi ancak tabii ki yine bir yaranın iyileşmesi açısından bir süreç devam ediyor. Yani yanık olduğu gibi veya hastaneden çıktığı gibi bitmiyor, hayatına getirdiği bazı ek yükler oluyor."

Çocuğun babası ise kırsal mahalledeki evlerinde çatıda bulunan güneş panelinin üzerinden küçük çocuğun kaydığını, ancak ablası kaydığı sırada camın kırıldığını aktardı.

Sıcak suyla yanan kızını hemen Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine götürdüklerini belirten baba, "Oradan da Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk ettiler. Yanık merkezine geldikten hemen sonra kızım solunum cihazına bağlandı. Durumu ciddiyetini koruyordu. Yoğun bakımda 45 gün kadar kaldı. Ondan sonra 40-45 gün kadar da normal serviste kaldı." bilgisini verdi.

Bir baba olarak yaşadıkları durumdan büyük acı hissettiklerini vurgulayan Yiğit, başkalarının bu acıyı çekmemesi için çocuklarını uyarmaları ve oyun alanlarının dışına çıkmaması için ikaz etmeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güneş Paneli Yanığıyla Hastaneye Kaldırılan Çocuk Tedaviyle İyileşti - Son Dakika

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