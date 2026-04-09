Kocaeli'de 7 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Cinayette Kan Donduran Detaylar

09.04.2026 10:29
Kocaeli'de 2017 yılında kaybolan 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan'ın cinayetinde, aile meclisi kararıyla öldürüldüğü ve duruşmada sanıkların suçlamaları kabul etmediği bildirildi. DNA testinde 3 çocuğunun kayınbiraderi Saim Yıldıztan'dan olduğu belirlendi.

Kocaeli'de 2017 yılında kaybolan ve 7 yıl sonra bir ihbarla 'aile meclisi' kararıyla öldürüldüğü ortaya çıkan 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan cinayetine ilişkin hazırlanan iddianame, şok edici detayları gün yüzüne çıkardı. Yapılan DNA testinde kadının 3 çocuğunun kayınbiraderi Saim Yıldıztan'dan olduğu belirlenirken, genç kadının eli ve ayakları bağlanıp diri diri yakıldığı iddia edildi ve gönderilen kefen fotoğrafları dehşete yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, 2017 yılının aralık ayında evli ve 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan, sevgilisi Mehmet A. ile kaçtı. Birkaç gün sonra polise başvurarak kocası Nihat Yıldıztan'ın kendisini dövdüğünü belirtti ve kadın sığınma evine yerleştirildi, ancak kısa süre sonra kendi isteğiyle ayrıldı. 2024 yılında gelen ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Kocaeli merkezli operasyonlarla 26 şüpheli gözaltına alındı ve 11 kişi tutuklandı.

19 Kasım 2025 tarihinde hazırlanan iddianame, Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, 'töre saiki ile kasten öldürme' gibi suçlardan Nihat Yıldıztan ve diğer 10 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Soruşturma kapsamında, Güneş Yıldıztan'ın 30 Aralık 2017'de kaybolduğu ve iletişiminin kesildiği, telefonunun şüpheli Muhsin Yıldıztan'a geçtiği tespit edildi.

İhbarcı, Güneş Yıldıztan'ın 2014'te evinden ayrılarak İstanbul'da yaşadığını, daha sonra ailesine teslim edildiğini ve 6 yıldır haber alınamadığını belirtti. Soruşturma dosyasındaki incelemeler, Güneş'in kaybolmadan önce polise başvurduğunu ve eşinden şikayetçi olduğunu, ancak 25 Aralık 2017'de barıştığını söyleyerek sığınma evinden ayrıldığını gösterdi. Nihat Yıldıztan'ın 2019'da boşanma davasını sürdürdüğü ve resmi boşanmanın gerçekleştiği kaydedildi.

Sanık Nihat Yıldıztan ifadesinde, eşinin 2011'de evden kaçtığını ve boşanma sürecinde onu hiç görmediğini söyledi. Aile üyeleriyle toplantılar yaptıklarını, ancak Güneş'in öldürülmemesi yönünde karar aldıklarını iddia etti. DNA testi sonuçları, 4 çocuktan 3'ünün babasının Saim Yıldıztan olduğunu, 4. çocuğun ise ne Nihat ne de Saim'den olmadığını ortaya koydu.

Savcılık değerlendirmesinde, Güneş Yıldıztan'ın 30 Aralık 2017'de Saim, Muhsin ve Nihat Yıldıztan tarafından 'töre saikiyle' öldürüldüğü, kararın aile büyükleri tarafından alındığı vurgulandı. İlk duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu, mahkeme heyeti bazı sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi.

Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı
Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı
Derbilerin faturası ağır oldu TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri Derbilerin faturası ağır oldu! TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri
Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi
Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı Görenler inanamadı Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı! Görenler inanamadı

11:11
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasada ara seçim şartları açıktır, o şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasada ara seçim şartları açıktır, o şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur
11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
10:33
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı! Önce paylaştı sonra sildi
10:30
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
10:22
Bekçi olmanın şartları değişti
Bekçi olmanın şartları değişti
09:48
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
