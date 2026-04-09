Kocaeli'de 7 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Cinayette Kan Donduran Detaylar

Kocaeli'de 2017 yılında kaybolan ve 7 yıl sonra bir ihbarla 'aile meclisi' kararıyla öldürüldüğü ortaya çıkan 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan cinayetine ilişkin hazırlanan iddianame, şok edici detayları gün yüzüne çıkardı. Yapılan DNA testinde kadının 3 çocuğunun kayınbiraderi Saim Yıldıztan'dan olduğu belirlenirken, genç kadının eli ve ayakları bağlanıp diri diri yakıldığı iddia edildi ve gönderilen kefen fotoğrafları dehşete yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, 2017 yılının aralık ayında evli ve 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan, sevgilisi Mehmet A. ile kaçtı. Birkaç gün sonra polise başvurarak kocası Nihat Yıldıztan'ın kendisini dövdüğünü belirtti ve kadın sığınma evine yerleştirildi, ancak kısa süre sonra kendi isteğiyle ayrıldı. 2024 yılında gelen ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Kocaeli merkezli operasyonlarla 26 şüpheli gözaltına alındı ve 11 kişi tutuklandı.

19 Kasım 2025 tarihinde hazırlanan iddianame, Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, 'töre saiki ile kasten öldürme' gibi suçlardan Nihat Yıldıztan ve diğer 10 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Soruşturma kapsamında, Güneş Yıldıztan'ın 30 Aralık 2017'de kaybolduğu ve iletişiminin kesildiği, telefonunun şüpheli Muhsin Yıldıztan'a geçtiği tespit edildi.

İhbarcı, Güneş Yıldıztan'ın 2014'te evinden ayrılarak İstanbul'da yaşadığını, daha sonra ailesine teslim edildiğini ve 6 yıldır haber alınamadığını belirtti. Soruşturma dosyasındaki incelemeler, Güneş'in kaybolmadan önce polise başvurduğunu ve eşinden şikayetçi olduğunu, ancak 25 Aralık 2017'de barıştığını söyleyerek sığınma evinden ayrıldığını gösterdi. Nihat Yıldıztan'ın 2019'da boşanma davasını sürdürdüğü ve resmi boşanmanın gerçekleştiği kaydedildi.

Sanık Nihat Yıldıztan ifadesinde, eşinin 2011'de evden kaçtığını ve boşanma sürecinde onu hiç görmediğini söyledi. Aile üyeleriyle toplantılar yaptıklarını, ancak Güneş'in öldürülmemesi yönünde karar aldıklarını iddia etti. DNA testi sonuçları, 4 çocuktan 3'ünün babasının Saim Yıldıztan olduğunu, 4. çocuğun ise ne Nihat ne de Saim'den olmadığını ortaya koydu.

Savcılık değerlendirmesinde, Güneş Yıldıztan'ın 30 Aralık 2017'de Saim, Muhsin ve Nihat Yıldıztan tarafından 'töre saikiyle' öldürüldüğü, kararın aile büyükleri tarafından alındığı vurgulandı. İlk duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu, mahkeme heyeti bazı sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi.