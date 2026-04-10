Güneş Yıldıztan Davasında 11 Sanığa Ağır Ceza Talebi

19 Kasım 2025 tarihinde hazırlanan iddianameyle 11 sanık hakkında Kocaeli 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sanıklar hakkında 'Töre saiki ile kasten öldürme', 'Azmettirme' ve 'Yardım etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Cesedine ulaşılamayan Güneş Yıldıztan’ın öldürüldükten sonra yakıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

İddianamede, Güneş Yıldıztan'ın 2017'de eşi Nihat Yıldıztan'dan şikayetçi olduğu, ancak barıştıktan sonra kaybolduğu belirtildi. Nihat Yıldıztan, Güneş'in hayatta olmadığı 2019'da boşanma davasını sonuçlandırdı. Bir tanığın ifadesine göre, sanıklardan biri 'namus temizleme' amacıyla öldürme planından bahsetti. DNA testleri, Güneş'in 4 çocuğundan 3'ünün babasının Nihat değil, kardeşi Saim olduğunu, dördüncü çocuğun babasının ise başka biri olduğunu ortaya koydu.

Davanın ilk duruşması 27 Mart'ta görüldü; sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, sanıklar Muhsin ve Saim Yıldıztan'ın tutukluluklarının devamına oy birliğiyle, Nihat Yıldıztan'ın tutukluluğuna oy çokluğuyla karar verdi, bir sanığın tahliyesine hükmetti. Polis, 2024'te başlattığı soruşturmada, Güneş Yıldıztan'ın 2017'den beri kayıtlarının olmadığını ve ailenin kayıp başvurusu yapmadığını tespit etti. Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı, 11'i tutuklandı, 4'ünün tutukluluğu sürüyor.