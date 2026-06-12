Güney Afrika 586 Nijeryalıyı Sınır Dışı Ediyor - Son Dakika
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Güney Afrika 586 Nijeryalıyı Sınır Dışı Ediyor

12.06.2026 03:08
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Güney Afrika, yasa dışı ikamet eden 586 Nijeryalıyı sınır dışı etmeye başlıyor. İlk uçuş yapıldı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yasa dışı ikamet ettikleri tespit edilen 586 Nijerya vatandaşının sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kişilerden 268'ini taşıyan ilk uçağın 11 Haziran'da Nijerya'ya hareket ettiği, ikinci uçuşun ise pazartesi günü yapılmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, sınır dışı edilen kişilerin tamamının "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve 5 yıl süreyle Güney Afrika'ya yeniden girişlerinin yasaklandığı kaydedildi.

İçişleri Bakanı Leon Schreiber, konuya ilişkin açıklamasında, son iki yılda sınır dışı işlemlerinin yüzde 46 arttığını belirtti.

Schreiber, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından da yakın zamanda teyit edilen reform gündemleri kapsamında, ülkeye giriş yapan tüm yabancıların biyometrik verilerinin kaydedilmesini sağlayacak Elektronik Seyahat Yetkilendirme sisteminin yaygınlaştırıldığını ifade etti.

Nijerya Dışişleri Bakanlığından 11 Haziran'da yapılan açıklamada, Güney Afrika'da yabancı düşmanlığı kaynaklı saldırılar nedeniyle tahliye edilen ilk grubun ülkeye ulaştığı bildirilmişti.

Söz konusu sürecin Güney Afrika makamlarınca yasa dışı ikamet gerekçesiyle "sınır dışı", Nijerya makamlarınca ise yabancı düşmanlığı kaynaklı saldırılar nedeniyle "tahliye" olarak duyurulması dikkat çekti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güney Afrika, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika 586 Nijeryalıyı Sınır Dışı Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mine Şimşek Mine Şimşek:
    ay bu turizmi baltalıyor böyle haberler yabancı düşmanlığı diye çıkıyor medyaya sonra ülkeye kimse gelmiyo turist sektörü çöküyo ama ne yapacaksan sınır dışı etmek zorunda kalıyosun yasa dışı ise ancak ülke imajı dayanmıyo bunlara 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Ersagun Medeniyet Mustafa Ersagun Medeniyet:
    vay be güney afrika bu kadar sert hareket ediyor ya biz ne yapıyoz bizde böyle yapılsa diye düşündüm ama her ülkenin kendi kuralı var herhalde avrupada nasıl yapıyolar acaba onlar da mı böyle sınır dışı ediyolar merak ettim 0 0 Yanıtla
  • Duygu Aycı Duygu Aycı:
    bu kadar gecikme neden var ki şimdi mi fark ettiler yasa dışı oturanları 586 kişi birden çıkıyor ortaya haberi de öyle duyuyo insanlar sanki yeni bir şey keşfetmişler gibi ama bu işlerin nasıl yönetildiği sorgulanmalı bence 0 0 Yanıtla
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