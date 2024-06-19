Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa Göreve Başladı - Son Dakika
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Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa Göreve Başladı

Güney Afrika Cumhuriyeti parlamentosunda yapılan seçimde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Cyril Ramaphosa yemin ederek görevine başladı. Yemin törenine kıta genelinden birçok devlet ve hükümet başkanı katıldı. Ramaphosa, konuşmasında halkın değişim taleplerini duyduklarını ve bu istekleri yerine getireceklerini vurguladı. ANC'nin tek başına iktidarı kaybetmesi üzerine DA ile koalisyon kuran Ramaphosa, meclisteki oylamada yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti.

19.06.2024 18:09
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti parlamentosunda 14 Haziran'da yapılan seçimde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Cyril Ramaphosa yemin ederek görevine başladı.

Yürütme başkenti Pretorya'daki Birlik Binaları'nda düzenlenen yemin törenine kıta genelinden çok sayıda devlet ve hükümet başkanı katıldı.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Tinubu, Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço, Namibya Cumhurbaşkanı Nangolo Mbumba, Lesotho Kralı 3. Letsie, Esvatini Kralı 3. Mswati, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ve Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso törene katılan isimler arasında yer aldı.

Güney Afrika'nın eski cumhurbaşkanları Thabo Mbeki ve Kgalema Mothlanthe de törende hazır bulundu.

Ramaphosa, törende yaptığı konuşmada, Güney Afrikalıların 29 Mayıs genel seçiminde hiçbir partiye tek başına yönetme yetkisi vermediğini hatırlatarak, "Rahat, mutlu, sağlıklı ve güvenli bir yaşamın temel ihtiyaçlarını istediklerini oylarıyla açıkça ortaya koydular. Oylarıyla yeterli yiyecek, temiz su, her zaman ulaşılabilir elektrik istediklerini ortaya koydular." dedi.

Güney Afrikalıların değişim taleplerini duyduklarını ve bu isteklerini yerine getireceklerini ifade eden Ramaphosa, "Ben Cyril Ramaphosa, burada toplanan herkesin huzurunda, Güney Afrika Cumhurbaşkanı olarak üstlendiğim yüksek görevin tam bilinciyle Güney Afrika Cumhuriyeti'ne sadık kalacağıma, anayasa ve cumhuriyetin tüm yasalarına daima itaat edeceğime, gözeteceğime, destekleyeceğime ve sürdüreceğime ciddiyetle ve içtenlikle ant içiyorum." diyerek görevine başladı.

Sandıktan koalisyon çıkmıştı

Ramaphosa'nın partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC), 29 Mayıs genel seçiminde yüzde 40 oy alarak 1994'ten beri ilk kez meclis çoğunluğunu kaybetmişti.

Tek başına iktidarı kaybeden solcu ANC, cumhurbaşkanı seçimi ve hükümet kurmak için meclisteki ikinci büyük parti olan ve "beyazların partisi" olarak da bilinen liberal muhafazakar Demokratik İttifak (DA) ile koalisyon konusunda anlaşmıştı. Inkatha Özgürlük Partisi ve Yurtsever İttifak da bu koalisyona katılmıştı.

Ramaphosa, 14 Haziran'da Ulusal Meclisin 7. dönem açılış oturumunda yapılan oylamaya katılan 339 milletvekilinden 283'ünün oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti. Seçimde Ramaphosa'nın tek rakibi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) lideri Julius Malema 44 oy alırken, 12 oy da geçersiz sayılmıştı.

Meclisteki ikinci büyük parti DA'nın ANC ile koalisyon anlaşmasına varmasının ardından ana muhalefet partisi konumuna gelen Ulusun Mızrağı (MK) partisi ise 29 Mayıs seçimlerine hile karıştığı iddiasıyla cumhurbaşkanı seçimini boykot etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa Göreve Başladı - Son Dakika

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