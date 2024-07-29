Güney Afrika Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, iktidar partisinden ihraç edildi

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CAPE Eski Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nden ihraç edildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ANC Ulusal Disiplin Kurulu, geçen yıl kurulan Ulusun Mızrağı (MK) partisini destekleyerek parti tüzüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Zuma'nın ANC'den ihraç edilmesine karar verdi.

ANC, 29 Mayıs genel seçimlerinde ilk kez meclis çoğunluğunu kaybederek tek başına iktidarı yitirmişti.

Bunun üzerine ANC, meclisteki ikinci büyük parti Demokratik İttifak (DA) ve diğer 9 küçük partiyle birlikte ulusal birlik hükümetini kurmuştu.

Zuma'nın ANC'ye karşı desteklediği MK partisi ise bu seçimde oyların yüzde 14'ünü alarak meclisteki en büyük üçüncü parti ve ana muhalefet partisi olmuştu.

Jacob Zuma

Zuma, ülkeyi 1948-1994 yılları arasında yöneten ırkçı apartheid rejimine karşıtı mücadelenin önde gelen figürlerinden biri olarak tanınıyor.

Gençlik yıllarından itibaren ANC kadrolarında yer alan ve partinin o dönemki silahlı kanadı Ulusun Mızrağı örgütü içinde üst düzey görevlerde bulunan Zuma, 2009-2018 döneminde cumhurbaşkanlığı yapmıştı.

Hakkında yolsuzluk ve kara para aklama iddialarının ardından partisi ANC tarafından 2018'de yönetimden el çektirilen Zuma, kendisine karşı yürütülen yolsuzluk soruşturması duruşmasına katılmadığı için 2021'de 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bunun üzerine, ülkenin en kalabalık eyaletlerinden Gauteng ve KwaZulu-Natal eyaletlerinde günlerce süren şiddet ve yağma olaylarında, resmi kayıtlara göre 354 kişi hayatını kaybetmiş, 1 milyar doların üzerinde hasar meydana gelmişti.

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek hapis cezasının büyük bölümünü evinde geçiren Zuma, 2023'te özel aftan yararlanarak özgürlüğüne kavuştuktan sonra, MK partisini kurmuştu.

MK partisinin kurulmasının ardından bu yılın ocak ayında ANC üyeliği askıya alınan Zuma'nın, 2021'de aldığı hapis cezasından sabıka kaydı bulunması nedeniyle 2024 genel seçimine katılması yasaklanmıştı.