Güney Afrika'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Pretorya, Johannesburg ve Cape Town şehirlerinde 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğinde organize edilen anma törenine, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Türk kurumlarının temsilcileri ve burada yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda bir konuşma yapan Büyükelçi Kandaş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde yaşamını yitiren tüm şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.

Anma törenin ardından Güney Afrikalı medya mensuplarıyla kahvaltı etkinliğinde bir araya gelen Kandaş, sonrasında Büyükelçilik görevlileri ve Türk kurumlarının temsilcileri ile Osmanlı'nın Güney Afrika'daki son Başkonsolosu Mehmet Remzi Bey'in Johannesburg şehrindeki Braamfontein Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret etti.

Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nde "Milletin Zaferi" isimli 15 Temmuz temalı bir panel düzenlendi.

TRT World Dış Politika Uzmanı Yusuf Erim, TRT World Program Müdürü Mark Klusener ve AA Cape Town muhabiri Murat Özgür Güvendik'in konuşmacı oldukları panele, Türk ve Güney Afrika vatandaşları yoğun katılım gösterdi.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğunda düzenlenen programda, Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ, Türk kurumlarının temsilcileri, burada yaşayan Türk vatandaşları ve Güney Afrikalılar katılım gösterdi.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Başkonsolos Yeşildağ, "FETÖ bir terör örgütü olmasının yanı sıra aynı zamanda casusluk faaliyetleri yürüten sahte bir tarikattır. Evrensel değerleri kendi amaçları doğrultusunda kullanan, yozlaşmış, fırsatçı, çıkarcı yapı, ülkemize bağlı tüm toplumlar için tehlike oluşturmaktadır. Öncelikli amacımız FETÖ'nün faaliyet gösterdiği tüm ülkelerin güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturduğunu ortaya koymak ve farkındalık yaratmaktır." ifadelerini kullandı.

Programın ardından Başkonsolos Yeşildağ ve beraberindekiler, Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin Tana Baru Mezarlığı'ndaki "15 Temmuz Şehitleri Anı Bahçesi"ni ziyaret ederek, darbe girişiminde yaşamını yitirenleri dualarla andı.