Güney Afrika'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Afrika'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Pretorya, Johannesburg ve Cape Town şehirlerinde 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla anma programları düzenlendi.

16.07.2024 08:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Pretorya, Johannesburg ve Cape Town şehirlerinde 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğinde organize edilen anma törenine, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Türk kurumlarının temsilcileri ve burada yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda bir konuşma yapan Büyükelçi Kandaş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde yaşamını yitiren tüm şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.

Anma törenin ardından Güney Afrikalı medya mensuplarıyla kahvaltı etkinliğinde bir araya gelen Kandaş, sonrasında Büyükelçilik görevlileri ve Türk kurumlarının temsilcileri ile Osmanlı'nın Güney Afrika'daki son Başkonsolosu Mehmet Remzi Bey'in Johannesburg şehrindeki Braamfontein Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret etti.

Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nde "Milletin Zaferi" isimli 15 Temmuz temalı bir panel düzenlendi.

TRT World Dış Politika Uzmanı Yusuf Erim, TRT World Program Müdürü Mark Klusener ve AA Cape Town muhabiri Murat Özgür Güvendik'in konuşmacı oldukları panele, Türk ve Güney Afrika vatandaşları yoğun katılım gösterdi.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğunda düzenlenen programda, Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ, Türk kurumlarının temsilcileri, burada yaşayan Türk vatandaşları ve Güney Afrikalılar katılım gösterdi.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Başkonsolos Yeşildağ, "FETÖ bir terör örgütü olmasının yanı sıra aynı zamanda casusluk faaliyetleri yürüten sahte bir tarikattır. Evrensel değerleri kendi amaçları doğrultusunda kullanan, yozlaşmış, fırsatçı, çıkarcı yapı, ülkemize bağlı tüm toplumlar için tehlike oluşturmaktadır. Öncelikli amacımız FETÖ'nün faaliyet gösterdiği tüm ülkelerin güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturduğunu ortaya koymak ve farkındalık yaratmaktır." ifadelerini kullandı.

Programın ardından Başkonsolos Yeşildağ ve beraberindekiler, Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin Tana Baru Mezarlığı'ndaki "15 Temmuz Şehitleri Anı Bahçesi"ni ziyaret ederek, darbe girişiminde yaşamını yitirenleri dualarla andı.

Kaynak: AA

Johannesburg, Güney Afrika, Cape Town, Demokrasi, 15 Temmuz, Güvenlik, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla anma programları düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
05:19 Suikast girişimi sonrası Trump’tan gövde gösterisi Suikast girişimi sonrası Trump'tan gövde gösterisi
23:59 Manisa’da orman yangını Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı Manisa'da orman yangını! Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı
23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
07:55 Gonca Vuslateri, doğum sonrası setlere geri dönüyor Gonca Vuslateri, doğum sonrası setlere geri dönüyor
04:58 Hurdaya dönen araçtan çıkarılan sürücü, kendi yarasını unutup hamile arkadaşının yardımına koştu Hurdaya dönen araçtan çıkarılan sürücü, kendi yarasını unutup hamile arkadaşının yardımına koştu
01:05 90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu 90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:49 Donald Trump, ABD’deki seçimler için resmen aday oldu Başkan yardımcısı adayı bile belli Donald Trump, ABD'deki seçimler için resmen aday oldu! Başkan yardımcısı adayı bile belli
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 08:32:28. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement