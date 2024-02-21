Güney Afrika\'da 2024 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri 29 Mayıs\'ta Yapılacak

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin 29 Mayıs 2024'te gerçekleştirileceği bildirildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Güney Afrikalı seçmenlerin cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için 29 Mayıs'ta sandık başına gideceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada, tüm Güney Afrikalıları demokratik oy kullanma hakkını yerine getirmeye, siyasi partileri de seçim kampanyalarını barışçıl ve yasalara uygun şekilde yürütmeye çağırdı.

Ramaphosa, kayıtsız seçmenleri de çevrim içi kayıt platformlarını kullanmaya davet etti.

Güney Afrika Seçim Komisyonu (IEC) verilerine göre ülkede halihazırda 27 milyon 579 bin 603 kayıtlı seçmen bulunuyor.