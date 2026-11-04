Güney Afrika'da 29,2 milyon seçmenin bulunduğu yerel seçimlerde oy verme sona erdi - Son Dakika
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Güney Afrika'da 29,2 milyon seçmenin bulunduğu yerel seçimlerde oy verme sona erdi

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yerel yönetimleri belirlemek üzere düzenlenen seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 21.00'de sona erdi. Yaklaşık 29,2 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 257 belediyede 10 bin 526 belediye meclisi üyeliği için oyların sayımına geçildi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yerel yönetimleri belirlemek üzere düzenlenen seçimlerde, oy verme süresi yerel saatle 21.00'de sona erdi.

Yaklaşık 29,2 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 23 bin 696 seçim merkezinde yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işleminin ardından oyların sayımına geçiliyor.

Güney Afrika Seçim Komisyonu (IEC), saat 21.00 itibarıyla seçim merkezlerinde sırada bulunan seçmenlerin oy kullanmasına izin verileceğini bildirdi.

IEC'nin açıkladığı son verilere göre, yerel saatle 17.00 itibarıyla yaklaşık 12 milyon seçmen sandık başına gitti.

Seçim sakin geçti

IEC, ülke genelindeki seçim merkezlerinin yüzde 98'inin planlandığı gibi saat 07.00'de açıldığını, kalan merkezlerin ise yerel protestolar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gecikmeli olarak faaliyete geçtiğini açıkladı.

Seçim gününün öne çıkan olaylarından biri Durban'ın bağlı olduğu eThekwini bölgesinde yaşandı. IEC, bir seçim merkezinden kullanılmamış oy pusulaları ile oy pusulalarını geçerli kılmak için kullanılan bir mührün çalındığını ve olayla ilgili polisin soruşturma başlattığını duyurdu.

Oy verme işleminin yerel saatle 21.00 itibarıyla sona ermesiyle seçim merkezlerinde siyasi parti ve bağımsız aday temsilcileri ile akredite gözlemcilerin huzurunda oy sayımına başlandı.

IEC, resmi sonuçları yasal olarak 7 gün içinde açıklamakla yükümlü olmakla birlikte, sonuçların mümkün olan en kısa sürede ilan edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Yerel seçimlerde 136 bin 790 aday, ülke genelindeki 257 belediyede toplam 10 bin 526 belediye meclisi üyeliği için yarıştı.

Seçimler kapsamında 8 büyükşehir, 44 ilçe ve 205 yerel belediyenin meclis üyeleri belirlenecek.

Belediye başkanları ise seçimlerin ardından oluşacak belediye meclisleri tarafından tespit edilecek.

Kaynak: AA
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