Güney Afrika'da 74 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Güney Afrika'da 74 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

Gauteng'de 74 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, durumu stabil.

11.10.2024 10:35
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JOHANNESBURG, 11 Ekim (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde 74 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, eyaletin Batı Rand bölgesinde Perşembe günü meydana geldi.

Gauteng Eyaleti Sağlık Bakanlığı, Fochville, Badirile ve Wedela Teknik liselerinde 12. sınıfa giden 74 kız öğrencinin, üniversite hazırlık kampı sırasında mide krampları ve ishal şikayetlerinin başladığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirme sonrasında, etkilenen tüm öğrenciler daha ileri tıbbi muayene için hastaneye sevk edildi ve şu anda çoğunun durumu stabil" denildi.

Halkı gıda güvenliği konusunda dikkatli olmaya çağıran bakanlık, bozulabilir gıda maddelerinin uygun şekilde saklanması gerektiği konusunda uyarı yaptı.

Güney Afrika'da son zamanlarda çocuklar arasında çok sayıda gıda zehirlenmesi vakası yaşandı. Geçtiğimiz hafta sonu Johannesburg'un Naledi bölgesinde 5 çocuk, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetmişti. Limpopo eyaletinin Malamulele kasabasında da Çarşamba günü 35 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bakanlık, "Sık sık yaşanan bu vakalar endişe verici. Bu nedenle gıda güvenliği konusunda toplumun bilincini artırmak amacıyla ilgili makamlarla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Güney Afrika, Gauteng, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da 74 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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