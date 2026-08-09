Güney Afrika'da Çete Suçlarıyla Mücadele Ekibine Saldırı

CAPE Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde, çete suçlarıyla mücadele ekibine düzenlenen saldırıda 2'si polis 4 kişi hayatını kaybetti.

Polis Sözcüsü Brenda Muridili, Ekurhuleni kentinin Reiger Park bölgesinde devriye gezen çete suçlarıyla mücadele ekibinin, çevredeki silah sesleri üzerine olay yerine yaklaştığı sırada saldırıya uğradığını bildirdi.

Muridili, saldırıda 2 polis ile 2 sivil kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Gauteng Emniyet Müdürü Korgeneral Tommy Mthombeni'nin saldırganların yakalanması amacıyla suç istihbaratı, takip ve olay yeri inceleme ekipleri ile Öncelikli Suçları Soruşturma Müdürlüğünü görevlendirdiği açıklandı.

Hükümet Sözcü Yardımcısı William Baloyi, saldırıyı kınayarak Reiger Park sakinlerine faillerin yakalanmasını sağlayacak bilgileri polisle paylaşmaları çağrısında bulundu.

Güvenlik güçlerinin öldürülmesinin devlet otoritesi ve hukukun üstünlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu vurgulayan Baloyi, "Hükümet, suç örgütleri ve çetelerin güvenlik güçlerinin toplumları koruma ve kanunları uygulama kabiliyetini zayıflatmasına izin vermeyecek." dedi.