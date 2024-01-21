 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Güney Afrika'da çıkan yangında 2 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Afrika'da çıkan yangında 2 ölü

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 2 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yangın sonucunda yaralananlar hastanelerde tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

21.01.2024 - 16:14,  Güncelleme: 16:16
Abone Ol

- Güney Afrika'da alevler binayı sardı: 2 ölü

JOHANNESBURG - Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 2 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Güney Afrika'daki binalarda sık sık yaşanan yangınlara bir yenisi daha eklendi. Johannesburg kentindeki 2 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Johannesburg Acil Durum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yaralanan 4 kişinin çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Binada kaç kişinin mahsur kaldığı hakkında henüz net bir bilginin olmadığı kaydedilirken, "Bu sabah erken saatlerde alevler içinde kalan binadaki söndürme çalışmaları sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Söndürme çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağı duyuruldu.

Kentte yangınlar sık görülürken, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında evsizlerin kaldığı beş katlı bir binada çıkan yangın sonucu 73 kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi de yaralanmıştı.

Güney Afrika\'da çıkan yangında 2 ölü
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Johannesburg, Güney Afrika, Ölüm, Yaralanma, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da çıkan yangında 2 ölü - Son Dakika


09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı

Son Dakika
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:47:42. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da çıkan yangında 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement