Güney Afrika'da 1,5 Milyon Evden Hırsızlık Vakası Yaşandı

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CAPE Dünya genelinde suç olaylarının en sık görüldüğü ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde geçen yılın başından bu yana 1,5 milyon evden hırsızlık vakası yaşandığı bildirildi.

Güney Afrika İstatistik Kurumunun (Statsa) yayımladığı suç raporuna göre, geçen yılın başından beri ülkedeki toplam hane sayısının yüzde 6'sına tekabül eden 1,1 milyon hanede toplamda 1,5 milyon evden hırsızlık vakası kaydedildi.

Ülkede en yaygın görülen suç olan evden hırsızlık vakaları bu dönemde, 2021-2022 dönemine kıyasla yüzde 28 arttı.

Ülkede en yaygın görülen suçlar listesinde evden hırsızlığı, ev içinden gasp vakaları takip etti.

Güney Afrika'da şiddet ve tehdit içeren vakalar, ev hırsızlığından farklı olarak ev içinden gasp kategorisinde değerlendiriliyor.

2023 başından beri ülkede 300 bine yakın ev içinden gasp vakası yaşandı.

Güney Afrikalılar gece sokağa tek çıkmaya korkuyor

Rapor, ayrıca 16 yaş üstü Güney Afrikalıların yaklaşık yüzde 65'inin güvenlik endişesiyle geceleri sokakta yalnız yürümekten korktuğunu ortaya koydu.

Buna göre, 16 yaş üstü nüfusun yüzde 20'si gündüzleri de tek başına sokağa çıkmaktan endişe duyarken, yüzde 40'ı herhangi bir saatte dışarı çıkarken kendilerini korumak için tedbir alma ihtiyacı hissediyor.

Dünyada suç oranlarının en yüksek seyrettiği ülkelerden Güney Afrika'da resmi verilere göre, geçen yıl 27 binden fazla kişi cinayet sonucu yaşamını yitirmiş, 16 binden fazla adam kaçırma ve 53 bin tecavüz ve cinsel saldırı vakası kayıtlara geçmişti.

Ülkenin en büyük şehirleri Johannesburg, Cape Town ve Durban şehir merkezleri, suç oranlarının en yüksek görüldüğü yerler listesinde ilk sıralarda yer almıştı.