Güney Afrika'da Göçmen Karşıtı Protestolara Polis Hazırlığı - Son Dakika
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Güney Afrika'da Göçmen Karşıtı Protestolara Polis Hazırlığı

23.06.2026 23:04
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Polis Bakan Vekili Cachalia, 30 Haziran'daki düzensiz göçmen karşıtı protestolar için önlemler aldıklarını açıkladı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Polis Bakan Vekili Firoz Cachalia, 30 Haziran'da düzenlenmesi planlanan düzensiz göçmen karşıtı protestolarda ortaya çıkabilecek tehdit ve şiddet olaylarına karşı polis teşkilatının hazır olduğunu bildirdi.

Cachalia, Cape Town'da düzenlenen basın toplantısında, 30 Haziran'da planlanan gösterilere ilişkin güvenlik hazırlıklarını değerlendirdi.

Protestoların yapılma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerin yakından takip edildiğini aktaran Cachalia, ihtiyaç duyulan noktalarda polis ekiplerinin görevlendirileceğini söyledi.

Cachalia, vatandaşlara hukuk dışı hareket etmemeleri çağrısında bulunarak düzensiz göçmenlerin yakalanması ve ülkeden çıkarılması sürecinin emniyet güçleri ile İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Polisin hem önleyici hem de olaylara müdahale edecek şekilde hazırlık yaptığını kaydeden Cachalia, "Proaktif ve reaktif şekilde konuşlanmaya hazırız. Kargaşa çıkarmayı planlayanlar bunu anlamalı." dedi.

Cachalia, 30 Haziran'ın "normal bir gün" olarak geçmesini umduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İş yerlerini açmak isteyenler işlerini yapabilmeli, işe gitmek isteyenler engellenmeden işlerine gidebilmeli. Ülkede yasa dışı bulunanlar da bilmelidir ki polis ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri yasayı uygulamak için oradadır ancak onlar da bu ülkede zorbalığa ve tehdide maruz bırakılmayacaktır. Çünkü biz tüm insanların insanlığına ve onuruna saygı duyarız."

Güney Afrika'da düzensiz göçmen karşıtı olaylar

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar, ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Ülkede nüfusun yüzde 5'inden fazlasını oluşturan yaklaşık 3 milyon göçmen yaşıyor ve bu kişilerin büyük bölümü Afrika ülkeleri vatandaşlarından oluşuyor.

Nisan ayından bu yana KwaZulu-Natal, Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde göçmen karşıtı olaylar yaşanırken Western Cape'teki Mossel Bay bölgesinde Mozambik vatandaşlarının hayatını kaybetmesi ve bazı yabancılara ait barınakların yakılması güvenlik endişelerini artırdı.

"March and March" ve "Operation Dudula" gibi düzensiz göçmen karşıtı gruplar, ülkedeki belgesiz yabancılara 30 Haziran'a kadar Güney Afrika'yı terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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