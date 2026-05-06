Güney Afrika'da Hantavirüs Bulasımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Afrika'da Hantavirüs Bulasımı

06.05.2026 00:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika'daki sağlık yetkilileri, hantavirüs tespit edilen İngiliz yolcu için paniğe kapılmamaları çağrısında bulundu.

CAPE Güney Afrika hükümeti, Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde rahatsızlandıktan sonra Johannesburg şehrinde kritik durumda tedavi gören İngiliz vatandaşında hantavirüs tespit edilmesinin ardından halka paniğe kapılmama çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hantavirüs salgının ortaya çıktığı gemideki İngiliz uyruklu bir yolcunun seyir sırasında rahatsızlandığı, Ascencion Adaları'ndaki tıbbi müdahaleye rağmen durumunun iyileşmemesi üzerine Johannesburg'un Sandton bölgesinde özel bir sağlık kuruluşuna nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, "şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonu" belirtileri gözlenen İngiliz yolcunun hantavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedilerek, yoğun bakımda tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun kritik olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gemideki salgından etkilenen Hollanda uyruklu 69 yaşındaki kadın yolcunun, Güney Afrika'daki bir hastanede vefat ettiği aktarılan açıklamada, "Kadın, ülkesi Hollanda'ya aktarmalı uçuş yapmaya çalışırken OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda fenalaştı. Tıbbi müdahale için Kempton Park yakınlarındaki bir sağlık kuruluşuna götürüldü, ne yazık ki hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve Gauteng Sağlık Departmanı yetkilileriyle birlikte, yaşamını yitiren Hollandalı ve tedavi altındaki İngiliz yolcuyla temas etmiş olabilecek bireyleri tespit ve takip etmek için ekip görevlendirildiği kaydedildi.

Halkın paniğe kapılmaması için çağrı yapılan açıklamada, "Bizim görüşümüze göre, halkın paniğe kapılmasına gerek yok çünkü yolcu gemisinden sadece iki hasta sınırlarımız içinde tespit edildi." ifadesi yer aldı.

Hantavirüs

Arjantin'in Ushuaia kentinden 20 Mart'ta hareket eden 170 yolcu ve 70 mürettebatın bulunduğu Hollanda bandıralı MV Hondius gemisinde, 3'ünün yaşamını yitirdiği 7 hantavirüs vakası tespit edilmişti.

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Hantavirüs Bulasımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:21:22. #7.13#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da Hantavirüs Bulasımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.