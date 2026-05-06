Güney Afrika'da Hantavirüs Bulasımı

CAPE Güney Afrika hükümeti, Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde rahatsızlandıktan sonra Johannesburg şehrinde kritik durumda tedavi gören İngiliz vatandaşında hantavirüs tespit edilmesinin ardından halka paniğe kapılmama çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hantavirüs salgının ortaya çıktığı gemideki İngiliz uyruklu bir yolcunun seyir sırasında rahatsızlandığı, Ascencion Adaları'ndaki tıbbi müdahaleye rağmen durumunun iyileşmemesi üzerine Johannesburg'un Sandton bölgesinde özel bir sağlık kuruluşuna nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, "şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonu" belirtileri gözlenen İngiliz yolcunun hantavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedilerek, yoğun bakımda tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun kritik olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gemideki salgından etkilenen Hollanda uyruklu 69 yaşındaki kadın yolcunun, Güney Afrika'daki bir hastanede vefat ettiği aktarılan açıklamada, "Kadın, ülkesi Hollanda'ya aktarmalı uçuş yapmaya çalışırken OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda fenalaştı. Tıbbi müdahale için Kempton Park yakınlarındaki bir sağlık kuruluşuna götürüldü, ne yazık ki hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve Gauteng Sağlık Departmanı yetkilileriyle birlikte, yaşamını yitiren Hollandalı ve tedavi altındaki İngiliz yolcuyla temas etmiş olabilecek bireyleri tespit ve takip etmek için ekip görevlendirildiği kaydedildi.

Halkın paniğe kapılmaması için çağrı yapılan açıklamada, "Bizim görüşümüze göre, halkın paniğe kapılmasına gerek yok çünkü yolcu gemisinden sadece iki hasta sınırlarımız içinde tespit edildi." ifadesi yer aldı.

Hantavirüs

Arjantin'in Ushuaia kentinden 20 Mart'ta hareket eden 170 yolcu ve 70 mürettebatın bulunduğu Hollanda bandıralı MV Hondius gemisinde, 3'ünün yaşamını yitirdiği 7 hantavirüs vakası tespit edilmişti.

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.