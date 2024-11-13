Güney Afrika'da İşsizlik Oranı %32,1'e Düştü - Son Dakika
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Güney Afrika'da İşsizlik Oranı %32,1'e Düştü

Üçüncü çeyrekte işsizlik oranı %1,4 azalarak %32,1 oldu; genç işsizlik %45,5 seviyesine indi.

13.11.2024 15:17
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yılın üçüncü çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 32,1 oldu.

Güney Afrika İstatistik Kurumu (Stats SA) verilerine göre, yüksek işsizliğin kronik bir sorun haline geldiği 63 milyon nüfuslu Güney Afrika'da işsizlerin sayısı 373 bin azalarak 8 milyonun altına geriledi.

İşsizlik oranı yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 1,4 azalarak yüzde 32,1'e geriledi.

Genç işsizlik oranı ise 2024'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 1,1 azalarak yüzde 45,5'e düştü. Böylece genç işsizlerin sayısı 4,8 milyon seviyesine indi.

Üçüncü çeyrekte, sosyal hizmetler, inşaat ve ticarette istihdam artışı görülürken finans, imalat ve ulaştırma sektörlerinde istihdamda gerileme kaydedildi.

Ülkede beyaz ırkçı apartheid rejiminin yıkılıp demokrasiye geçildiği 1994'te yüzde 20 seviyesinde olan işsizlik, 2021'in son çeyreğinde yüzde 35,3 ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da İşsizlik Oranı %32,1'e Düştü - Son Dakika

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