Güney Afrika'da İşsizlik Oranı Düştü

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2024'ün son çeyreğinde işsizlik oranının yüzde 31,9'a gerilediği bildirildi.

Güney Afrika İstatistik Kurumu (Stats SA) verilerine göre, yüksek işsizliğin kronik bir sorun haline geldiği 63 milyon nüfuslu Güney Afrika'da, geçen yılın son çeyreğinde işsizlerin sayısı 20 bin azalarak 8 milyona indi.

İşsizlik oranı 2024'ün son çeyreğinde, üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 azalarak yüzde 31,9'a geriledi.

Genç işsizlik oranı ise 2024'ün dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla 0,7 artarak yüzde 42,9'a yükseldi.

Ülkede beyaz ırkçı apartheid rejiminin yıkılıp demokrasiye geçildiği 1994'te yüzde 20 seviyesinde olan işsizlik, 2021'in son çeyreğinde yüzde 35,3 ile rekor seviyeye ulaşmıştı.