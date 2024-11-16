Güney Afrika'da Kaçak Madenciler için Kurtarma Çalışması - Son Dakika
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Güney Afrika'da Kaçak Madenciler için Kurtarma Çalışması

Güney Afrika'da terkedilmiş bir madende mahsur kalan yüzlerce kaçak madenci için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

16.11.2024 01:16
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde terkedilmiş bir madende mahsur kalan yüzlerce kaçak madenci için kurtarma çalışması başlatıldı.

Güney Afrika Polis Bakanı Senzo Mchunu, basına yaptığı açıklamada, Kuzey Batı eyaletinin Stillfontein bölgesindeki terkedilmiş bir altın madeninde mahsur kalan yüzlerce kaçak madencinin kurtarılması için gönüllülerden oluşan arama ve kurtarma ekipleri kurulduğunu bildirdi.

Mchunu, kaçak madencileri kurtarmak için kurulan ekiplerin deneyimli maden kurtarma gönüllülerinden oluştuğunu ve polisle hareket edeceğini belirterek, "Yeraltındakileri çıkarmamız gerekiyor. Uzun yıllardır bu gibi durumlarda insanları kurtarma konusunda deneyime sahipler. Bizim bir parçamız olmayı kabul ettiler" dedi.

Güney Afrika polisinin Stillfontein'deki kaçak madencilere su ve gıda tedarikini kesmesinin ardından, teslim olmakta direnen yüzlerce madenci yer altında aç ve susuz halde mahsur kalmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Khumbudzo Ntshavheni'nin kaçak madencilerin gerekirse "dumanla dışarı çıkarılacağı" açıklaması, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Polisten yapılan açıklamada, şimdiye kadar 1173 kaçak madencinin yüzeye çıkarak teslim olduğu, yüzlercesinin ise teslim olmakta direndiği bilgisi paylaşılmıştı.

Altın ve elmas madeni zengini Güney Afrika Cumhuriyeti'nde terkedilmiş madenler, çoğunlukla "Zama Zama" adı verilen kaçak madencilerin faaliyetlerine sahne oluyor.

Çoğunluğu yabancı uyruklu olan kaçak madencilerin, sıklıkla farklı suç olaylarına karıştıkları gözleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Kaçak Madenciler için Kurtarma Çalışması - Son Dakika

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