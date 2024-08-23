Güney Afrika'da M Çiçeği Salgını Kontrol Altında - Son Dakika
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Güney Afrika'da M Çiçeği Salgını Kontrol Altında

Güney Afrika'da M çiçeği salgınının kontrol altında olduğu bildirildi. Ülkede bugüne kadar 24 vaka kaydedildi ve 3 kişi hayatını kaybetti. Salgının son vakanın temmuz ayında kaydedildiği belirtildi.

23.08.2024 20:46
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CAPE Güney Afrika hükümeti, bugüne kadar 24 vakanın tespit edildiği ülkede M çiçeği salgınının kontrol altında olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, yürütme başkenti Pretorya'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkedeki M çiçeği salgınının son durumu hakkında bilgi verdi.

Ntshavheni, Güney Afrika'da bugüne kadar 24 vakanın kaydedildiğini ve 3 kişinin M çiçeği (mpox) virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Ülkede en son vakanın temmuz ayında kaydedildiğine dikkati çeken Ntshavheni, Güney Afrika'da salgının kontrol altında olduğunu anlattı.

???????Ntshavheni, ayrıca bugüne kadar 30 büyükbaş hayvan çiftliğinin karantina altına alındığını belirterek, "Toplamda 67 işletmede 92 binin üzerinde sığır ve 600'e yakın koyun aşılandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da M Çiçeği Salgını Kontrol Altında - Son Dakika

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