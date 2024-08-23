Güney Afrika'da M Çiçeği Salgını Kontrol Altında

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CAPE Güney Afrika hükümeti, bugüne kadar 24 vakanın tespit edildiği ülkede M çiçeği salgınının kontrol altında olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, yürütme başkenti Pretorya'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkedeki M çiçeği salgınının son durumu hakkında bilgi verdi.

Ntshavheni, Güney Afrika'da bugüne kadar 24 vakanın kaydedildiğini ve 3 kişinin M çiçeği (mpox) virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Ülkede en son vakanın temmuz ayında kaydedildiğine dikkati çeken Ntshavheni, Güney Afrika'da salgının kontrol altında olduğunu anlattı.

???????Ntshavheni, ayrıca bugüne kadar 30 büyükbaş hayvan çiftliğinin karantina altına alındığını belirterek, "Toplamda 67 işletmede 92 binin üzerinde sığır ve 600'e yakın koyun aşılandı." ifadelerini kullandı.