Güney Afrika'da Maymun Çiçeği Virüsü Nedeniyle 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Güney Afrika'da Maymun Çiçeği Virüsü Nedeniyle 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ilk kez görülen maymun çiçeği virüsü 'mpox' nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkenin en büyük eyaletleri Gauteng ve KwaZulu-Natal'da toplamda 6 maymun çiçeği vakası tespit edildi.

13.06.2024 15:39
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ilk kez görülen maymun çiçeği virüsü "mpox" nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden (NICD) yapılan açıklamada, ülkenin en büyük eyaletleri Gauteng ve KwaZulu-Natal'da toplamda 6 maymun çiçeği vakası tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, ülkede ilk kez rastlanan hastalık nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ölen ilk hastanın, 10 Haziran'da Gauteng'deki Thembisa Hastanesinde hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, dün Kwa-Zulu-Natal'da maymun çiçeği virüsü tespit edilen 38 yaşındaki bir erkek hastanın bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, tüm vakaların, salgının yaşandığı ülkelere seyahat geçmişi olmayan 30-39 yaş aralığındaki erkeklerden oluştuğuna dikkati çekilerek, "Bu durum, bu bulaşıcı hastalığın ülkede yerel olarak yayıldığını göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün yol açtığı ender hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü şeklinde ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, 28 Kasım 2023'te hastalığın adını "ırkçı ve küçük düşürücü" olduğu gerekçesiyle "mpox" olarak değiştirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Maymun Çiçeği Virüsü Nedeniyle 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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