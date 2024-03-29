Güney Afrika'da otobüs kazasında 45 kişi hayatını kaybetti

JOHANNESBURG, 29 Mart (Xinhua) -- Güney Afrika'nın kuzeydoğusundaki Limpopo eyaletinde Perşembe günü meydana gelen otobüs kazasında 45 kişi hayatını kaybetti.
Ulaştırma Bakanlığı'ndan Perşembe günü geç saatlerde yapılan yazılı açıklamada, Botsvana'dan Limpopo eyaletindeki Moria kasabasına yolcu taşıyan bir otobüsün karıştığı kazada en az 45 kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.
Ulaştırma Bakanı Sindisiwe Chikunga, "Mamatlakala dağ geçidi yakınlarında meydana gelen feci otobüs kazasında yakınlarını kaybeden ailelere en içten taziyelerimi sunuyorum. Bu Paskalya'da daha fazla kişi trafiğe çıktığı için herkesi daha dikkatli ve sorumlu sürüşe davet ediyoruz" dedi.
Açıklamada arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, polisin gelişmeleri bildirmeye devam edeceği ve kazanın kesin sebebinin halen araştırıldığı ifade edildi.
Güney Afrika Yayın Kurumu, Perşembe günü daha erken saatlerde yayımladığı haberde, otobüsün Limpopo eyaletindeki Mokopane ve Marken bölgeleri arasındaki dağ geçidinde kontrolü kaybederek köprüden aşağı düşüp yanması sonucu 45 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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