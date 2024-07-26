Güney Afrika'da Özel Güvenlik Şirketine Ait Kampta Yasa Dışı Askeri Eğitim Şüphesiyle 95 Libya Vatandaşı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Güney Afrika'da Özel Güvenlik Şirketine Ait Kampta Yasa Dışı Askeri Eğitim Şüphesiyle 95 Libya Vatandaşı Gözaltına Alındı

Güney Afrika'nın Mpumalanga Eyaleti'nde bulunan bir çiftlikte yasa dışı askeri eğitim verildiği şüphesiyle düzenlenen operasyonda, özel bir güvenlik şirketine ait kampın 95 Libya vatandaşı tarafından kullanıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan kişilerin hem askeri eğitim almış olabilecekleri hem de göçmen yasalarını ihlal etmiş olabilecekleri düşünülüyor. Şüphelilerin sorgulanmak üzere gözaltında tutulduğu belirtildi.

26.07.2024 22:35
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde özel bir güvenlik şirketine ait kampta yasa dışı askeri eğitim aldıklarından şüphelenilen 95 Libya vatandaşı gözaltına alındı.

Mpumalanga Eyaleti Polis Sözcüsü Donald Mdluli, basına yaptığı açıklamada, Masoyi bölgesindeki bir çiftlikte yer alan ve yasa dışı askeri eğitim verildiğinden şüphelenilen kampa düzenlenen operasyonda Libya uyruklu 95 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Bu kişilerin söz konusu kampta askeri eğitim almış olabileceklerine işaret eden Mdluli, "Ayrıca bu kişilerin göçmen yasalarının bazılarını ihlal etmiş olabileceklerine inanıyoruz. Bu kamp, Özel Güvenlik Endüstrisi Düzenleme Kurumuna (PSiRA) göre güvenlik eğitimi için ayrılmış ancak şu anda gördüğümüz kadarıyla burası bir askeri üs durumunda." dedi.

Mdluli, gözaltına alınanların bölgede başka suçlara karışmış olmasından şüphelenildiğini de ifade ederek, 95 Libyalının şimdilik sorgulanmak üzere gözaltında tutulduğunu söyledi.

Güney Afrika Polis Sözcüsü Athlenda Mathe de 95 Libyalının nisan ayında güvenlik personeli eğitimi almak üzere öğrenci vizesiyle ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Özel Güvenlik Şirketine Ait Kampta Yasa Dışı Askeri Eğitim Şüphesiyle 95 Libya Vatandaşı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Afrika'da Özel Güvenlik Şirketine Ait Kampta Yasa Dışı Askeri Eğitim Şüphesiyle 95 Libya Vatandaşı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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