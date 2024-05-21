Güney Afrika'da Seçimlerde Ek Güvenlik Tedbirleri Alınıyor - Son Dakika
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Güney Afrika'da Seçimlerde Ek Güvenlik Tedbirleri Alınıyor

Güney Afrika\'da Seçimlerde Ek Güvenlik Tedbirleri Alınıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde suç olaylarının yaygın olduğu bilinen bir gerçek. Bu nedenle, 29 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde seçmen ve sandık güvenliğini sağlamak için ek güvenlik tedbirleri alınacak. Ulusal Müşterek Operasyonlar ve İstihbarat Kurumu (NATJOINTS) Başkanı Korgeneral Tebello Mosikili, seçim sürecinde suç ve şiddet olaylarına karşı müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, daha fazla kaynak ayırma ve personel görevlendirme kararı aldıklarını duyurdu. Ayrıca, seçimlerin güvenliğine yönelik tehditlerin izlenmesi ve raporlanması için 24 saat açık bir koordinasyon merkezi kuruldu. Bu merkezin, temmuzun ikinci haftasına kadar faaliyet göstereceği belirtildi. Verilere göre, 600'den fazla oy kullanma noktasının yüksek güvenlik riski taşıyan bölgelerde yer aldığı tespit edildi. Geçen yıl ülkede 27 bin 716 kişi cinayet sonucu hayatını kaybetmiş ve saatte 3 cinayet işlenmişti. Ayrıca, 16 bin 387 kişi kaçırılmış ve 216 binden fazla soygun vakası gerçekleşmişti.

21.05.2024 00:39
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CAPE Suç olaylarının çok yaygın görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 29 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde seçmen ve sandık güvenliğini sağlamak için ek güvenlik tedbirlerinin uygulanacağı bildirildi.

Ulusal Müşterek Operasyonlar ve İstihbarat Kurumu (NATJOINTS) Başkanı Korgeneral Tebello Mosikili, basın açıklamasında, seçim sürecinde ülkede suç ve şiddet olaylarına karşı müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, bunun için daha fazla kaynak ayırma ve personel görevlendirme kararı aldıklarını duyurdu.

Mosikili, seçimlerin güvenliğine yönelik her türlü tehdidin izlenmesi ve raporlanması için 24 saat açık olacak bir koordinasyon merkezi kurulduğunu belirterek, "En son modern teknolojiyle donatılan bu merkezin resmi açılışı, 24 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek." dedi.

Bu merkezin, temmuzun ikinci haftasına kadar faaliyetlerine devam edeceğini ifade eden Mosikili, "Ülkedeki tüm önemli olaylara ilişkin her türlü operasyon buradan koordine edilecek." diye konuştu.

600'den fazla oy kullanma noktası yüksek güvenlik riski bulunan bölgelerde

Mosikili, kapsamlı veri analizleri ve istihbarat raporlarına göre, 600'den fazla oy kullanma noktasının yüksek güvenlik riski taşıyan bölgelerde yer aldığını tespit ettiklerini belirtti.

Güney Afrika'da, 2023'te 27 bin 716 kişi cinayet sonucu yaşamını yitirmiş ve paylaşılan verilere göre ülkede geçen yıl saatte 3 cinayet işlenmişti.

Geçen yıl 16 bin 387 kişinin kaçırıldığı ülkede, 216 binden fazla soygun vakası gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Seçimlerde Ek Güvenlik Tedbirleri Alınıyor - Son Dakika

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