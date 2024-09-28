Güney Afrika'da Silahlı Saldırı: 17 Ölü

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaleti kırsalında bir köye kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Ulusal Polis Sözcüsü Athlenda Mathe, basına yaptığı açıklamada, Lusikisiki kasabası yakınlarındaki Ngobozana köyünde bir eve gerçekleştirilen silahlı saldırıda 12'si kadın 13 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Mathe, bu evin yakınlarındaki bir çiftlik binasına yapılan saldırıda da 3'ü kadın 4 kişinin öldüğünü kaydetti.

Saldırılarda 1 kişinin de ağır yaralandığını aktaran Mathe, aralarında 2 aylık bir bebeğin de bulunduğu 6 kişinin yara almadan kurtulduğunu söyledi.

Devlet televizyonu SABC'nin haberinde, saldırıda yaşamını yitirenlerin cesetlerinin köyün çevresinde bulunduğu belirtildi.

Ulusal medyada yer alan haberlerde ise saldırıda ölenlerin, geçen yıl bu bölgede işlenen bir cinayette hayatını kaybeden bir anne ile kızın, ölüm yıl dönümünde düzenlenecek geleneksel törene katılmak üzere bir araya gelen yakınları olduğu ifade edildi.

Dünya genelinde suç olaylarının en yaygın görüldüğü ülkeler arasında yer alan Güney Afrika'da geçen yıl 27 binden fazla kişi cinayet sonucu yaşamını yitirmişti.