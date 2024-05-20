Güney Afrika'da silahlı saldırı: 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Güney Afrika'da silahlı saldırı: 8 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika\'da silahlı saldırı: 8 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika'nın Eastern Cape eyaletinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1'i çocuk 6 kişi vurularak öldürüldü. Olay yerinde yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta 1 kişi daha ölü bulunurken, başka bir araçta da kan lekelerine rastlandı. Saldırıda ölenlerin 8 ila 45 yaş arasında olduğu belirtildi.

20.05.2024 17:51
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Güney Afrika'nın Eastern Cape eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 1'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan üçüncü bir araçta kan lekelerine rastlandı.

OTOMOBİLDE 7 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Eastern Cape eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 1'i çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Eastern Cape Polis Sözcüsü Albay Priscilla Naidu, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs sabahı Wollowvale kasabası yakınlarında, bir otomobil içinde bulunan 1'i çocuk 6 kişinin vurularak öldürüldüğünü belirtti.

BAŞKA BİR OTOMOBİLDE DE CESET BULUNDU

Naidu, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta bulunan bir başka araçta da 1 kişinin ölü bulunduğunu kaydetti. Olay yeri yakınlarında terk edilmiş halde bulunan üçüncü bir araçta kan lekelerine rastlandığını aktaran Naidu, silahlı saldırılarda ölenlerin yaşlarının 8 ila 45 arasında olduğu bilgisini paylaştı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'da silahlı saldırı: 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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