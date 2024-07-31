Güney Afrika'da yasa dışı askeri eğitim alan 95 Libya vatandaşı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Afrika'da yasa dışı askeri eğitim alan 95 Libya vatandaşı tutuklandı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde özel güvenlik şirketine ait kampta yasa dışı askeri eğitim aldıkları şüphesiyle gözaltına alınan 95 Libya vatandaşı tutuklandı. Tutuklanan sanıklar, göçmen yasasını ihlal etmek ve yalan beyanda bulunmakla suçlanıyor. Duruşma 5 Ağustos tarihine ertelendi.

31.07.2024 02:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde özel güvenlik şirketine ait kampta yasa dışı askeri eğitim aldıkları şüphesiyle 26 Temmuz'da gözaltına alınan 95 Libya vatandaşı tutuklandı.

Mpumalanga eyaletinde özel güvenlik şirketine ait çiftlikte yasa dışı askeri eğitim aldıkları şüphesiyle gözaltına alınan 95 Libyalı hakim karşısına çıkarıldı.

White River Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada "göçmen yasasını ihlal etmek" ve "yalan beyanda bulunmakla" suçlanan 95 Libyalının tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Tutuklanan sanıklar Barberton Tutukevine nakledildi.

Duruşma 5 Ağustos tarihine ertelendi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, sanıklar Libyalı bir iş insanının korumalığını yapmak üzere güvenlik eğitimi almak amacıyla Güney Afrika'ya geldiklerini iddia etti.

Kendilerini buraya getiren iş insanından 1 aydır haber alamadıklarını ve parasız kaldıklarını öne süren sanıklar, aç kalmamak için kamptaki battaniyeleri satmak zorunda kaldıklarını savundu.

Güney Afrika polisi 26 Temmuz'da Mpumalanga eyaletine bağlı White River kasabası yakınlarında yasa dışı askeri eğitim verildiğinden şüphelenilen çiftliğe düzenlediği baskında, Libya uyruklu 95 kişiyi gözaltına almıştı.

Polisten yapılan açıklamada, bu kişilerin nisan ayında güvenlik personeli eğitimi almak üzere öğrenci vizesiyle ülkeye giriş yaptığının tespit edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Göçmen, Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da yasa dışı askeri eğitim alan 95 Libya vatandaşı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:18 Hatay’da kanlı gece Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı Hatay'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı
23:59 İzmir Urla’da saatlerdir söndürülemeyen yangında 1 kişi gözaltına alındı İzmir Urla'da saatlerdir söndürülemeyen yangında 1 kişi gözaltına alındı
22:04 İsrail’in Beyrut’u vurması sonrası ABD’den dikkat çeken ’’savaş’’ açıklaması İsrail'in Beyrut'u vurması sonrası ABD'den dikkat çeken ''savaş'' açıklaması
21:59 Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi
19:56 İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu
23:19 Diyanet’ten Özcan’ın faiz sorusuna yanıt Cevabı “Yırttık“ diye paylaştı Diyanet’ten Özcan'ın faiz sorusuna yanıt! Cevabı "Yırttık" diye paylaştı
23:19 Jose Mourinho’dan Fred açıklaması: Lille maçında bizimle olmayacak Jose Mourinho'dan Fred açıklaması: Lille maçında bizimle olmayacak
23:04 Golleriyle mesajı vermiş bile Dzeko’dan çok konuşulacak En-Nesyri açıklaması Golleriyle mesajı vermiş bile! Dzeko'dan çok konuşulacak En-Nesyri açıklaması
22:27 Jose Mourinho’dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil Jose Mourinho'dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil
22:21 Çocuklara terlik atma meselesi kavgaya dönüştü: 2 ölü, 1 ağır yaralı Çocuklara terlik atma meselesi kavgaya dönüştü: 2 ölü, 1 ağır yaralı
22:15 Rusya’nın dev deniz tatbikatı başladı Rusya'nın dev deniz tatbikatı başladı
21:50 Kanarya’dan müthiş bir geri dönüş daha Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano’yu 2-1 yendi Kanarya'dan müthiş bir geri dönüş daha! Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yendi
21:27 Elazığ’da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var Elazığ'da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var
20:52 İsrail’in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü
20:34 Türkeş’in “Gangster“ sözlerine MHP’den “Mason“ yanıtı Türkeş'in "Gangster" sözlerine MHP'den "Mason" yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 04:09:44. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da yasa dışı askeri eğitim alan 95 Libya vatandaşı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement