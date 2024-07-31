Güney Afrika'da yasa dışı askeri eğitim alan 95 Libya vatandaşı tutuklandı

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde özel güvenlik şirketine ait kampta yasa dışı askeri eğitim aldıkları şüphesiyle 26 Temmuz'da gözaltına alınan 95 Libya vatandaşı tutuklandı.

Mpumalanga eyaletinde özel güvenlik şirketine ait çiftlikte yasa dışı askeri eğitim aldıkları şüphesiyle gözaltına alınan 95 Libyalı hakim karşısına çıkarıldı.

White River Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada "göçmen yasasını ihlal etmek" ve "yalan beyanda bulunmakla" suçlanan 95 Libyalının tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Tutuklanan sanıklar Barberton Tutukevine nakledildi.

Duruşma 5 Ağustos tarihine ertelendi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, sanıklar Libyalı bir iş insanının korumalığını yapmak üzere güvenlik eğitimi almak amacıyla Güney Afrika'ya geldiklerini iddia etti.

Kendilerini buraya getiren iş insanından 1 aydır haber alamadıklarını ve parasız kaldıklarını öne süren sanıklar, aç kalmamak için kamptaki battaniyeleri satmak zorunda kaldıklarını savundu.

Güney Afrika polisi 26 Temmuz'da Mpumalanga eyaletine bağlı White River kasabası yakınlarında yasa dışı askeri eğitim verildiğinden şüphelenilen çiftliğe düzenlediği baskında, Libya uyruklu 95 kişiyi gözaltına almıştı.

Polisten yapılan açıklamada, bu kişilerin nisan ayında güvenlik personeli eğitimi almak üzere öğrenci vizesiyle ülkeye giriş yaptığının tespit edildiği bilgisi paylaşılmıştı.