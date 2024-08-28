Güney Afrika'da yolcu otobüsü devrildi, 10 kişi öldü

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki Limpopo eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi öldü.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Zimbabve'den Johannesburg istikametine seyahat eden yolcu otobüsü, Louis Trichardt şehri yakınlarında yüksek hızla girdiği kavşakta kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 5'i kadın 10 yolcu yaşamını yitirdi.
Yaralılar, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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