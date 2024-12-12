Güney Afrika'dan İsrail'e Suriye Uyarısı - Son Dakika
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Güney Afrika'dan İsrail'e Suriye Uyarısı

Güney Afrika, İsrail'in Suriye'ye saldırılarından kaçınmasını ve barış sürecine saygı göstermesini istedi.

12.12.2024 23:47
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'e, Suriye'ye yönelik saldırılardan kaçınması çağrısında bulundu.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, ülkesini ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yürütme başkenti Pretorya'da ikili görüşme gerçekleştirdi.

Lamola, toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Güney Afrika'nın Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, yaşanan sürecin, Suriye halkının sürdürülebilir ve uzun vadeli barışa odaklanmasına olanak sağlayacağını umduklarını kaydetti.

BM Güvenlik Konseyini, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeye davet eden Lamola, "(Konseyin) Çözümsüz kalması halinde tüm Orta Doğu bölgesini daha fazla siyasi ve ekonomik kaosa sürükleyebilecek Suriye krizinin barışçıl çözümü yönünde çalışmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Lamola, Güney Afrika'nın, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarından duyduğu endişeyi dile getirerek, "İsrail, Suriye'ye yönelik saldırılarından kaçınmalı ve Suriye halkına mevcut durumdan kurtulmaları için alan ve fırsat tanımalıdır." dedi.

Güney Afrika'nın, Suriye krizine askeri çözüm bulunamayacağına inandığını vurgulayan Lamola, "Güney Afrika, Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne uluslararası hukuk ve BM Şartı açısından saygı gösterilmesi gerektiğini yineliyor." diye konuştu.

"Afrika'nın, BM Güvenlik Konseyinde tek bir daimi sandalyesinin olmaması kabul edilemez"

Guterres ise Suriye'deki rejimin sona ermesinin dünyaya umut verdiğini belirterek, "BM, tüm azınlıkların haklarına tam olarak saygı gösterilecek kapsayıcı siyasi süreçle sorunsuz bir iktidar geçişini desteklemeye ve toprak bütünlüğünün tam olarak yeniden tesis edildiği birleşik ve egemen bir Suriye'ye giden yolu açmaya tamamen kararlıdır." dedi.

Bunun için Suriye'deki tüm kilit aktörlerle iletişim halinde olduklarını kaydeden Guterres, "Suriye halkının kendi kaderini seçebileceğine olan güvenim tamdır." ifadesini kullandı.

Guterres, Güney Afrika'nın G20 dönem başkanlığının Afrika açısından önemine değinerek, "Afrika'nın BM Güvenlik Konseyinde tek bir daimi sandalyesinin bile olmaması asla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'dan İsrail'e Suriye Uyarısı - Son Dakika

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