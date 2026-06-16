Güney Afrika Ebola İçin Taahhüdünü Artırdı

CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkesinin Ebola salgınıyla mücadele kapsamında daha önce 5 milyon dolar olarak açıkladığı taahhüdü 13,5 milyon dolara yükselttiğini bildirdi.

Ramaphosa, Afrika Birliği öncülüğünde düzenlenen Ebola gündemli toplantıda yaptığı konuşmada, "Güney Afrika'nın kıta halklarının dayanışması ve egemenliği adına taahhüdünü 13,5 milyon dolara yükselttiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Kıtada salgına karşı ortak ve kararlı bir müdahaleye ihtiyaç duyulduğunu belirten Ramaphosa, Kıtasal Hazırlık ve Müdahale Planı'nın yeterli şekilde finanse edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ramaphosa, tüm liderlere taahhütlerini sürdürme veya artırma çağrısında bulunarak, "Batı Afrika'daki Ebola salgını, geciken müdahalenin yerel bir salgını nasıl bölgesel ve küresel bir krize dönüştürebileceğini göstermiştir." diye konuştu.

Salgınla mücadelenin istikrarsız güvenlik ortamı nedeniyle zorlaştığına dikkati çeken Ramaphosa, Ebola müdahalesinin engellenmeden sürdürülebilmesi için güvenli koridorlar oluşturulması ve ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti.

Güney Afrika, geçen ay düzenlenen ilk toplantıda Ebola müdahalesine 5 milyon dolar katkı taahhüdünde bulunmuştu.

Aynı toplantıda çeşitli ülkeler, küresel sağlık kuruluşları, bankalar ve hayırsever kuruluşlardan toplamda 500 milyon dolara yakın destek sözü alınmıştı.

Ebola salgını

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta, yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.