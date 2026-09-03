Güney Afrika Meteoroloji Servisi: 2027 en sıcak yıl olabilir - Son Dakika
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Güney Afrika Meteoroloji Servisi: 2027 en sıcak yıl olabilir

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Güney Afrika Cumhuriyeti Meteoroloji Servisi, güçlü El Nino ile küresel ısınmanın birleşmesiyle 2027'nin kayıtlara geçen en sıcak yıl olabileceği uyarısında bulundu. Servis, ülkenin büyük bölümünde kurak ve sıcak koşulların beklendiğini, yağışların azalması halinde sıcak hava dalgaları ve su kıtlığı riskinin artabileceğini belirtti.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti Meteoroloji Servisi, yakın tarihin en güçlü El Nino olaylarından birinin küresel ısınmayla birleşmesi sonucu "2027'nin kayıtlara geçen en sıcak yıl olabileceği" uyarısında bulundu.

Güney Afrika Cumhuriyeti Meteoroloji Servisinden (SAWS) yapılan açıklamada, son tahminlerin, El Nino'nun daha da güçlenerek "en güçlü El Nino" olayına dönüşebileceğine işaret ettiği bildirildi.

Açıklamada, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesiyle oluşan El Nino'da mevcut sıcaklık farkının 3 santigrat dereceyi aşmasının kuvvetle muhtemel olduğu belirtildi.

Ekim-Aralık 2026 dönemine ilişkin mevsimsel tahminlerde, Güney Afrika'nın büyük bölümünde normalin altında yağışların en olası senaryo olduğu kaydedilen açıklamada, buna karşılık sıcaklıkların da normalin üzerinde seyretmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, Kasım 2026-Ocak 2027 döneminde de benzer şartların beklendiğine işaret edilerek, ülkenin büyük bölümünde daha kurak ve sıcak koşulların en olası senaryo olduğu ifade edildi.

Yağışların azalması halinde sıcak hava dalgaları ve su kıtlığı riskinin artabileceği uyarısı yapılan açıklamada, "2026-2027 döneminde beklenen şiddetli El Nino'nun küresel ısınmayla birleşmesinin, 2027'nin kayıtlara geçen en sıcak yıl olmasına yol açması muhtemel." ifadeleri yer aldı.

El Nino nedir?

El Nino, ekvatoral Pasifik'in orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla gelişen bir hava olayı olarak tanımlanıyor.

El Nino olayı, ekvatoral Pasifik'in orta ve doğu kesimlerini kapsayan ve Nino 3.4 olarak adlandırılan bölgedeki deniz suyu sıcaklığının belli bir dereceye ulaşmasıyla başlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika Meteoroloji Servisi: 2027 en sıcak yıl olabilir - Son Dakika

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