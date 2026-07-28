Güney Afrika, Nijerya İle Suç ve Göç Konularını Görüştü - Son Dakika
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Güney Afrika, Nijerya İle Suç ve Göç Konularını Görüştü

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Güney Afrika, Nijerya'nın suçlarla bağlantısını ve göç sorununu ele alarak güvenlik işbirliğini güçlendirmek istiyor.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, düzensiz göç ve bazı Nijerya vatandaşlarının organize suçlara karışmasına ilişkin kaygılarını Nijerya yönetimine ilettiği bildirildi.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ronald Lamola, Nijerya'nın başkenti Abuja'ya gerçekleştirdiği diplomatik ziyareti tamamladı.

Lamola, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın mesajını Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'ya iletirken, iki ülke heyetleri de karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesi ile göç, yönetişim ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Görüşmelerde, bazı yabancıların organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı, mali dolandırıcılık ve kolluk kuvvetlerine yönelik direniş eylemlerine karışması da gündeme geldi.

500'den fazla Nijeryalı cezai işlem gördü

Lamola, 7 Temmuz itibarıyla 500'den fazla Nijerya vatandaşının çeşitli suçlar nedeniyle Güney Afrika ceza adaleti sistemi kapsamında işlem gördüğünü belirterek, sınır aşan güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkenin en büyük kenti Johannesburg'daki Hillbrow ile idari başkent Pretorya'daki Sunnyside bölgelerinde konut ve iş yerlerinin yasa dışı şekilde ele geçirilmesinin kamu güvenliğini tehdit ettiğini kaydeden Lamola, bu olayların Güney Afrika'da yaşayan Nijeryalılara yönelik olumsuz algıyı güçlendirdiğini bildirdi.

Lamola, yürütülen işlemlerin Nijerya toplumunun geneline değil, yalnızca delillere dayalı bireysel suç vakalarına yönelik olduğunu belirtti.

Güney Afrika hükümetinin yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılığı kesin bir dille kınadığını vurgulayan Lamola, "Güney Afrika, uyruğu ne olursa olsun suç faaliyetlerine müsamaha göstermeyeceği gibi yabancılara yönelik yasa dışı müdahalelere ve yabancı düşmanı şiddete de izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

İki ülke heyeti, sorunların diplomatik kanallar ve kurumsal güvenlik işbirliğiyle çözülmesi, kışkırtıcı söylemlerin azaltılması ve yabancı uyruklulara yönelik saldırıların önlenmesi konusunda mutabakata vardı.

Güney Afrika'da göçmen karşıtı olaylar

Güney Afrika'da nisandan bu yana Afrikalı göçmenlere yönelik yabancı karşıtı protestolar yaşanıyor.

Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosu Ninikanwa Okey-Uche, mayıs ayındaki yabancı karşıtı şiddet olaylarında 2 Nijeryalının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Abuja yönetimi, Güney Afrika'da son dönemde yükselen yabancı karşıtı gerilim nedeniyle 1000'den fazla vatandaşını ülkeden tahliye etmeyi planladığını bildirmişti.

Hükümet, ülkeden ayrılmak zorunda kalan Nijerya vatandaşları için bu ülkeden tazminat talep edeceğini bildirirken, Senatoda Nijeryalılara yönelik yabancı düşmanı saldırılar nedeniyle Güney Afrika ile diplomatik ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesini öngören önerge kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika, Nijerya İle Suç ve Göç Konularını Görüştü - Son Dakika

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