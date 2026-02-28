Güney Afrika, Orta Doğu'daki Gerilimden Endişeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Afrika, Orta Doğu'daki Gerilimden Endişeli

28.02.2026 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cyril Ramaphosa, Orta Doğu'daki saldırılar sonrası barış çağrısında bulundu. Askeri çözümler sürdürülebilir değil.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, Orta Doğu genelindeki saldırıların ardından artan gerilimden endişe duyduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti, Orta Doğu'da tırmanan gerilimle ilgili derin endişelerini dile getirmektedir. Bu gelişmeler, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit oluşturmakta, kapsamlı insani, diplomatik ve ekonomik sonuçlar doğurmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ramaphosa'nın tüm tarafları azami itidale, uluslararası hukuka, uluslararası insancıl hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ilkelerine uygun hareket etmeye çağırdığı belirtildi.

BM Şartı'nın 51. maddesinin, meşru müdafaayı yalnızca bir devletin silahlı bir saldırıya maruz kalması durumunda öngördüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Uluslararası hukuka göre 'önleyici meşru müdafaaya' izin verilmez, meşru müdafaa, varsayım veya beklentilere dayandırılamaz." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Diplomatik yollarla çözülmesi gereken temel siyasi sorunların askeri yöntemlerle çözülemeyeceği aktarılan açıklamada, askeri çatışmaların hiçbir zaman sürdürülebilir barış getirmediği ve çatışmanın temelinde yatan haklı talepleri karşılamadığı vurgulandı.

Uzun vadeli barış ve istikrarın ancak kapsayıcı diyalog, adalet ve bir arada yaşama konusundaki samimi bir kararlılıkla sağlanabileceğinin kaydedildiği açıklamada, Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Çok taraflı kurumlar ve bölgesel ortaklar da dahil olmak üzere uluslararası toplumu, arabuluculuk ve barışçıl çözümü teşvik etmeye yönelik çabalarını iki katına çıkarmaya çağırıyoruz. Çatışmalardan diyalog ve uzlaşı yoluyla çıkmış bir ulus olarak Güney Afrika, barışın sadece mümkün değil, aynı zamanda Orta Doğu'nun ve dünyanın ortak geleceği için zorunlu olduğuna olan inancını korumaktadır."

-? ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırı başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini eş zamanlı hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssünü de vurdu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güney Afrika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika, Orta Doğu'daki Gerilimden Endişeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Bill Clinton’dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım
Epstein’ın ölümünde ’’4chan’’ detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş Epstein'ın ölümünde ''4chan'' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş
THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı
Amasya’da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı Amasya'da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı
Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı Ekipler seferber oldu Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı! Ekipler seferber oldu

20:44
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail’i kınıyoruz, İran’ın saldırıları da kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'i kınıyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez
20:01
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
19:49
Alevler gökyüzüne yükseldi İran Bahreyn’deki gökdeleni böyle vurdu
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu
19:25
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
19:03
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 21:06:50. #.0.5#
SON DAKİKA: Güney Afrika, Orta Doğu'daki Gerilimden Endişeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.