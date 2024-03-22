Güney Afrika Parlamentosu Başkanı yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya - Son Dakika
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Güney Afrika Parlamentosu Başkanı yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya

Güney Afrika Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula, savunma bakanı olarak görev yaptığı dönemde rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla suçlanıyor. Mapisa-Nqakula suçlamaları reddederek görevinden izne ayrıldı. İktidar partisi konunun araştırıldığını duyururken, ana muhalefet partisi istifaya çağrıda bulundu.

22.03.2024 21:07  Güncelleme: 21:09
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Güney Afrika Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula, yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklamakla suçlanıyor.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Mapisa-Nqakula hakkında 2012-2021 yıllarında savunma bakanı olarak görev aldığı dönemde, bir savunma ihalesi için en az 4 milyon Füney Afrika randı (yaklaşık 210 bin dolar) değerinde rüşvet ve kara para aklama suçuna karıştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Mapisa-Nqakula, hakkındaki suçlamaları reddederek parlamentodaki görevinden izne ayrıldı.

Mayıs ayında yapılacak genel seçim öncesi gerçekleşen bu olayın ardından iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) konunun araştırıldığını duyurdu.

Ana muhalefet partisi Demokratik İttifak'tan (DA) yapılan açıklamada ise Mapisa-Nqakula istifaya davet edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika Parlamentosu Başkanı yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya - Son Dakika

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