Güney Afrika Parlamentosu Başkanı yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya

Türkiye'nin yapı stokunun neredeyse yarısını yenilememiz lazım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve yapı stokunun neredeyse yarısını yenilemek gerektiğini belirtti. Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ve bu konuda belediyelere ve vatandaşlara gereken desteği verdiklerini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin inşaat sektöründe önünün açık olduğunu vurgulayarak, TOKİ'nin önemine değindi ve sektöre gereken desteğin verileceğini söyledi.