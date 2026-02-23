Güney Afrikalı 11 asker Rusya'ya tahliye edildi - Son Dakika
Güney Afrikalı 11 asker Rusya'ya tahliye edildi

23.02.2026 22:38
Donbas'ta mahsur kalan 11 Güney Afrikalı, Rus ordusundan tahliye edilerek ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

CAPE Rus ordusuna katılan ve Ukrayna'nın Donbas bölgesinde mahsur kalan Güney Afrikalılardan 11'i savaş bölgesinden tahliye edilerek Rusya'ya götürüldü.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Güney Afrika'da ana muhalefetteki MK Partisinde güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmek üzere "yakın koruma eğitimi" vaadiyle kandırıldığı iddia edilen ve paralı asker olarak Rus ordusu saflarına katılan Güney Afrikalılardan 11 kişilik ikinci bir grup daha cepheden tahliye edildi.

11 kişilik grubun, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından bu hafta ülkeye dönmesi bekleniyor.

Donbas'ta mahsur kalan ve sonra tahliye edilen 17 Güney Afrika vatandaşından 4 kişilik ilk grup, 18 Şubat'ta Dubai aktarmalı uçuşla Johannesburg'a ulaşmıştı.

Güney Afrika hükümeti, Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, yaşları 20 ila 39 arasında değişen 17 Güney Afrikalının ülkeye dönmesi için diplomatik kanallar üzerinden çalışma yürütüldüğünü bildirmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın kızı eski MK Partisi milletvekili Duduzile Zuma-Sambudla, 17 Güney Afrika vatandaşını "yakın koruma eğitimi" vaadiyle kandırarak, onları Rus ordusu adına Ukrayna cephesinde savaşmaya göndermekle suçlanmış ve böylece insan kaçakçılığı ve yasa dışı paralı asker faaliyetlerine aracılık ettiği iddia edilmişti.

Zuma-Sambudla, hakkında soruşturma başlatılmasının ardından milletvekilliğinden istifa etmişti.

Aralarında devlet radyosu SA FM sunucusu Nonkululeko Mantula'nın da bulunduğu 5 sanık, 18 Şubat'ta Güney Afrikalıları iş vaadiyle Rusya-Ukrayna Savaşı'na katılmaya ikna ederek "Yabancı Askeri Yardım Düzenleme Yasası"nı ihlal etmek suçundan hakim karşısına çıkmıştı.

Kaynak: AA

