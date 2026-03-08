Güney Çin Denizi'nde Barış vurgusu

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Çin Denizi'ne ilişkin yeni söylemin barış, işbirliği ve dostluk üzerine kurulması gerektiğini belirterek, gerilim yaratmanın kimsenin desteğini kazanamayacağını ve sorun çıkarmanın da kimse tarafından desteklenmeyeceğini söyledi.

Wang, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında, Güney Çin Denizi'nin dünyanın en yoğun, en güvenli ve en serbest deniz ticaret yollarına ev sahipliği yaptığını ve geçen yıl bölgede işbirliğinin olumlu bir ivme yakaladığını söyledi.

"Güney Çin Denizi'nde Taraflar Arası Davranış Kuralları Deklarasyonu'nun tam ve etkili şekilde uygulanmasına devam edilirken, Güney Çin Denizi Davranış Kuralları'na ilişkin istişareler kritik bir aşamaya ulaştı" diyen Wang, ilgili tüm tarafların bu yıl içinde bu konunun sonuçlandırılmasını beklediğini vurguladı

Wang ayrıca, "Filipinler'in bu yılki Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dönem başkanı olarak sorumluluklarının farkına varıp bu sorumlukları yerine getirmesini, kendi çıkarlarının peşinde koşmanın cazibesine kapılmamasını ve bölgedeki barış ve istikrarda olumlu rol oynamasını da temenni ediyoruz" dedi.