Güney Çin Denizi'nde Barış vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Çin Denizi'nde Barış vurgusu

08.03.2026 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Çin Denizi'nde barış ve işbirliğinin önemine dikkat çekti.

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Çin Denizi'ne ilişkin yeni söylemin barış, işbirliği ve dostluk üzerine kurulması gerektiğini belirterek, gerilim yaratmanın kimsenin desteğini kazanamayacağını ve sorun çıkarmanın da kimse tarafından desteklenmeyeceğini söyledi.

Wang, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında, Güney Çin Denizi'nin dünyanın en yoğun, en güvenli ve en serbest deniz ticaret yollarına ev sahipliği yaptığını ve geçen yıl bölgede işbirliğinin olumlu bir ivme yakaladığını söyledi.

"Güney Çin Denizi'nde Taraflar Arası Davranış Kuralları Deklarasyonu'nun tam ve etkili şekilde uygulanmasına devam edilirken, Güney Çin Denizi Davranış Kuralları'na ilişkin istişareler kritik bir aşamaya ulaştı" diyen Wang, ilgili tüm tarafların bu yıl içinde bu konunun sonuçlandırılmasını beklediğini vurguladı

Wang ayrıca, "Filipinler'in bu yılki Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dönem başkanı olarak sorumluluklarının farkına varıp bu sorumlukları yerine getirmesini, kendi çıkarlarının peşinde koşmanın cazibesine kapılmamasını ve bölgedeki barış ve istikrarda olumlu rol oynamasını da temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Çin Denizi'nde Barış vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
13:03
Kremlin yanlışlıkla yayınladı Putin’in hiç hoşuna gitmeyecek
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
12:01
İlk kez dile getirildi Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 14:10:41. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Çin Denizi'nde Barış vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.