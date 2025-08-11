Güney Çin Denizi'nde Çin Gemileri Çarpıştı - Son Dakika
Güney Çin Denizi'nde Çin Gemileri Çarpıştı

11.08.2025 12:51
Filipinler ile Çin arasındaki egemenlik ihtilafında, iki Çin gemisi Scarborough Sığlığı'nda çarpıştı.

Çin Sahil Güvenliği ve Çin Ordusu'na ait iki gemi, Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşanan Güney Çin Denizi'ndeki Scarborough Sığlığı çevresinde çarpıştı.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Çin Sahil Güvenliğine ait 3104 gemisi, ani bir manevra sonucu Çin Ordusu'na ait 164 numaralı gemiyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından Çin Sahil Güvenliğine ait 3104 gemisinin ciddi hasar aldığı bildirildi.

Öte yandan Filipinler Sahil Güvenliği, Çin'e ait gemilerin, Filipinler Sahil Güvenlik gemisini engellemek için ani ve tehlikeli manevralar yaptığını ve bu yüzden kazanın meydana geldiğini iddia etti.

Filipinler Sahil Güvenliği, çarpışma sonucu hasar gören Çin Sahil Güvenliği gemisine tıbbi yardım ve kurtarma desteği teklif ettiğini açıkladı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Denizcilik, Filipinler, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
