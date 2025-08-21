Güney Çin Denizi'nde Dış Güçlerin Etkisi - Son Dakika
Güney Çin Denizi'nde Dış Güçlerin Etkisi

21.08.2025 17:17
Xinhua Enstitüsü, dış güçlerin Güney Çin Denizi'ndeki müdahalelerinin olumsuz etkilerini raporladı.

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in ulusal haber ajansı olan Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü'nün "Kışkırtma, Tehditler ve Yalanlar: Güney Çin Denizi Sorununa Dış Güçlerin Müdahalesi Hakkındaki Gerçekler" başlıklı raporunda başta ABD olmak üzere bölge dışı güçlerin Güney Çin Denizi bölgesinde barış, istikrar ve kalkınma ortamını bozduğu belirtildi.

Perşembe günü yayımlanan raporda ABD öncülüğündeki bölge dışı güçlerin Güney Çin Denizi meselesine müdahalesinin, bazı bölge devletlerinin önemli ölçüde enerji ve kaynaklarını provokatif çatışmalara yöneltmesine neden olduğu kaydedilerek, bunun bu devletlerin iç ekonomik ve sosyal kalkınmalarına mal olduğu ve dış ticaret, yatırım ve işbirliğini aksattığı ifade ediliyor.

Raporda ayrıca bölge dışı güçlerin müdahalesinin, Güney Çin Denizi'ndeki militarizasyonun önemli ölçüde artmasına neden olduğu, bölgedeki Davranış Kuralları'na ilişkin müzakereleri aksattığı, bölge ülkeleri arasındaki karşılıklı güveni zedelediği ve aralarındaki tatbiki işbirliğini derinleştirmelerini engellediği vurgulanıyor.

Enstitü, "Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki Toprak Egemenliği ve Denizcilik Haklarının Tarihsel ve Hukuki Temelleri" ve "Güney Çin Denizi'ni Barış, Dostluk ve İşbirliği Denizine Dönüştürmek: Çin'in Eylemleri" başlıklı iki raporu daha kapsayan bir rapor serisi yayımlamıştı. "Kışkırtma, Tehditler ve Yalanlar: Güney Çin Denizi Sorununa Dış Güçlerin Müdahalesi Hakkındaki Gerçekler" başlıklı rapor da bu seri kapsamında yayımlandı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

