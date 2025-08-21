Güney Çin Denizi'nde Dış Müdahalelere Tepki - Son Dakika
Güney Çin Denizi'nde Dış Müdahalelere Tepki

21.08.2025 16:57
Xinhua Enstitüsü, dış güçlerin Güney Çin Denizi'ndeki müdahalesini eleştiren bir rapor yayımladı.

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in ulusal haber ajansı olan Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü'nün "Güney Çin Denizi'ni Barış, Dostluk ve İşbirliği Denizine Dönüştürmek: Çin'in Eylemleri" başlıklı raporunda bazı dış güçlerin, ittifaklar kurup bölgesel anlaşmazlıklara müdahale ederek, Güney Çin Denizi'ndeki ayrıcalıklı konumlarını korumayı ve kendi çıkarları için deniz üzerindeki kontrollerini sürdürmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Haziran ayında yayımlanan raporda Güney Çin Denizi'nin hayati öneme sahip bir uluslararası deniz koridoru olduğuna dikkat çekilerek, bu bölgedeki uluslararası hukukla güvence altına alınmış seyrüsefer ve üst geçiş özgürlüğünün, Çin ile diğer kıyıdaş ülkeler arasında temel bir uzlaşma noktası olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan bazı ülkelerin askeri ve diplomatik kanallar vasıtasıyla giderek artan müdahalesinin, bölgedeki istikrarı zedelediğine işaret edilerek, Çin'inse tutarlı şekilde sorunların ilgili ülkelerle ikili dostane istişareler yoluyla çözülmesini savunduğu vurgulanıyor.

Rapor, Xinhua Enstitüsü'nün Güney Çin Denizi'yle ilgili yayımladığı seriyi oluşturan üç rapordan biri.

Enstitü, "Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki Toprak Egemenliği ve Denizcilik Haklarının Tarihsel ve Hukuki Temelleri" ve "Kışkırtma, Tehditler ve Yalanlar: Güney Çin Denizi Sorununa Dış Güçlerin Müdahalesi Hakkındaki Gerçekler" başlıklı iki yeni raporu daha yayımladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Denizcilik, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Denizcilik, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya

SON DAKİKA: Güney Çin Denizi'nde Dış Müdahalelere Tepki - Son Dakika
