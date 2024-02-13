Güney Kıbrıs, su sorununu çözmek için planlı kesintileri artırmayı hedefliyor

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) yetersiz yağışlar nedeniyle büyüyen su sorununu önlemek için özellikle tarımsal sulamada planlı kesintileri artırmayı hedeflediği bildirildi.

Rum basınındaki haberlere göre, Güney Kıbrıs'a içme ve tarımsal sulama suyu sağlayan barajlarda doluluk oranı, geçen haftaki yağışlara rağmen sadece yüzde 1 arttı.

Son yağışlar öncesi barajlardaki doluluk oranı yüzde 45,7 iken yağmurlarla bu oran yüzde 46,7'ye yükseldi, geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 67,2 olarak ölçülmüştü.

115 milyon metreküplük kapasitesiyle Güney Kıbrıs'ın en büyük barajı olan Kuri'nin doluluk oranının şu anda 47 milyon metreküp olduğunu aktaran yetkililer, ülkede bu yaz su sıkıntısının ciddi şekilde hissedileceğini belirtti.

Konuyla ilgili Rum gazete ve internet sitelerindeki haberlerde, yetersiz yağışlar ve barajlardaki düşük miktardaki su nedeniyle Güney Kıbrıs'ın, halen öncelikle tarımsal sulamada uyguladığı planlı kesintileri artırmayı hedeflediği ve gelecek günlerde su kesintilerini çiftçilerin daha fazla hissedeceği aktarıldı.

Fileleftheros gazetesinde yayımlanan "Sulama Suyuna Yüzde 50'ye Varan Kesinti" başlıklı haberde, özellikle içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle tarımsal sulama suyunda yüzde 50 civarında kesinti yapılması planlandığı ve tarım sektörünü zor günlerin beklediği bilgisine yer verildi.

Kesinti miktarlarıyla ilgili nihai kararın gelecek günlerde alınacağı belirtilen haberde, marta kadar yeterli yağış alındığı takdirde tarım alanlarına verilecek suyun miktarının da artabileceğine dikkati çekildi.

Güney Kıbrıs'ta yayın yapan bazı internet siteleri ise su sıkıntısının sadece sulama sularında değil, içme ve kullanım suyunda da yaşanabileceğini iddia etti.

Su ihtiyacını büyük oranda yağışlardan karşılayan Güney Kıbrıs için mevsimsel yağış oranları önem taşırken, Rumlar bu sorunu çözmek için geçen yıl Larnaka ile Limasol arasında bulunan Moni bölgesinde deniz suyu arıtma tesisi kurma kararı almıştı.