Güney Kore, 65 yaş üzeri nüfus oranı yüzde 21,6 ile 'süper yaşlı toplum' oldu

Güney Kore, 65 yaş üzeri nüfus oranı yüzde 21,6 ile 'süper yaşlı toplum' olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güney Kore'de 65 yaş üzeri nüfusun toplam nüfusun yüzde 21,6'sını oluşturmasıyla 'süper yaşlı toplum' haline geldiği bildirildi. Veri ve İstatistik Bakanlığı'na göre 11,12 milyon 65 yaş üzeri birey bulunuyor; oranın 2036'da yüzde 30'a, 2050'de yüzde 40'a ulaşması bekleniyor.
Güney Kore'de "hızlı yaşlanma" ve "aşırı düşük doğurganlık oranı" nedeniyle nüfusun yüzde 20'sinden fazlasını 65 yaş üzeri bireylerin oluşturduğu bildirildi.
Yonhap'ın haberine göre Veri ve İstatistik Bakanlığı, ülke nüfusuna ilişkin güncel verileri yayımladı.
Buna göre 11,12 milyon 65 yaş üzeri birey, 51,6 milyon olan ülke nüfusunun yüzde 21,6'sını oluşturuyor.
Bakanlık, bu verinin Güney Kore'yi "süper yaşlı toplum" haline getirdiğini ve 2036'da yüzde 30'a, 2050'de ise yüzde 40'a ulaşmasının beklendiğini belirtti.
Kaynak: AA
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