Güney Kore-ABD Askeri Tatbikatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Güney Kore-ABD Askeri Tatbikatı Devam Ediyor

Güney Kore-ABD Askeri Tatbikatı Devam Ediyor
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Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD ile ortak tatbikatın sürdüğünü açıkladı.

SEUL, 17 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore Savunma Bakanlığı, Ulji Özgürlük Kalkanı adlı ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatının, planlandığı gibi devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada, tatbikatla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise pazar günü yaptığı açıklamada, Pentagon'a, Güney Kore ile ortak askeri tatbikatları önemli ölçüde azaltma talimatı verdiğini söylemişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Güney Kore-ABD Askeri Tatbikatı Devam Ediyor - Son Dakika

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