Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, Tayland Dışişleri Bakanı ile İkili İlişkileri Ele Aldı

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Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo'nun, ülkeyi ziyaret eden Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa ile ikili ilişkileri ele aldığı bildirildi.

Yonhap'ın Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Han ve Sangiampongsa, Seul'de bir araya geldi.

"Temiz enerji ve akıllı altyapı" gibi konularda ekonomik işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını dile getiren Han, Kuzey Kore'nin "nükleer tehditlerine ve askeri provokasyonlarına karşı açık ve ortak mesaj göndermek için" Tayland'ın desteğini istedi.

???????Sangiampongsa da Güney Kore ile ilişkilerinin ve kültürel temasların önemine dikkati çekti.

Tayland Dışişleri Bakanı Sangiampongsa'nın, ziyareti kapsamında Güney Koreli mevkidaşı ile de görüşmesi bekleniyor.