- Güney Kore'de 13 araç zincirleme kazaya karıştı: 17 yaralı
SEUL - Güney Kore'nin başkenti Seul'da 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi yaralandı.
Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Seongbuk bölgesinde yerel saatle 09.21'de bir beton mikserinin bir kamyona arkadan çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, bir motosikletin de aralarında bulunduğu 13 aracın karıştığı kazada 17 kişinin yaralandığı belirtildi. Kamyon sürücüsü ile bir araç sürücüsünün durumunun ağır olduğu, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Kazaya karışan çok sayıda araç kullanılamaz hale gelirken, olay yerine gelen ekipler araçların kaldırılması için çalışma başlattı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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