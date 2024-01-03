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Güney Kore'de 2023, En Sıcak Yıl Olarak Kaydedildi - Son Dakika
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Güney Kore'de 2023, En Sıcak Yıl Olarak Kaydedildi

Güney Kore'de yıllık ortalama sıcaklık 13,7 dereceye ulaşarak 2023 yılının en sıcak yıl olduğu açıklandı. Kore Meteoroloji İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 2023'teki sıcaklık ortalamasının 2016'da kaydedilen 13,4 derecelik rekoru geride bıraktığı belirtildi. Ayrıca, ülke genelindeki ortalama sıcaklıkların ocak-kasım ayları boyunca yıl ortalamasının üzerinde seyrettiği ifade edildi.

Güney Kore\'de 2023, En Sıcak Yıl Olarak Kaydedildi
03.01.2024 - 10:55,
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Güney Kore'de yıllık ortalama sıcaklığın 13,7 dereceye ulaşmasıyla 2023 yılının, ülkede kayıtlara geçen "en sıcak yıl" olduğu bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), 2023'teki sıcaklık ortalamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Güney Kore'de 2023'te ölçülen yıllık ortalama sıcaklığın, 2016'daki 13,4 derecelik rekoru geride bırakarak 13,7 dereceye ulaştığı belirtilen açıklamada, 2023'ün ülkede kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğu belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, ülke genelindeki ortalama sıcaklıkların ocak-kasım ayları boyunca yıl ortalamasının üzerinde seyrettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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