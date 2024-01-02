Güney Kore\'de ana muhalefet lideri bıçaklı saldırıya uğradı

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung'un, Busan'da bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, saldırı, sabah saatlerinde Lee'nin Busan'ın Gadeok Adası'nda bir inşaat alanını ziyareti sırasında gerçekleşti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada imza alma bahanesiyle Lee'ye yaklaşan saldırgan, elindeki kesici aletle onu boynundan yaraladı.

Saldırının ardından boynunda kanama olan bilinci açık durumdaki Lee, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Soo-kyung, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un olayın ardından Lee'nin en hızlı şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi edilmesi ve saldırının soruşturularak olguların tespit edilmesi için talimat verdiğini bildirdi.

Kim, Yoon'un, böylesi saldırının hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini vurguladığını aktardı.

Ana muhalefet lideri Lee Jae-myung'un hayati tehlikesi bulunmuyor

Yetkililer, yaptıkları açıklamada, ana muhalefet liderinin boynundaki bıçak yarasından dolayı Busan'daki üniversite hastanesine kaldırıldığını bildirdi. Yetkililer, burada ilk müdahalesi tamamlanan Lee'nin ameliyat olmak üzere helikopterle Seul'e götürüldüğünü açıkladı.

Demokratik Parti'den yapılan açıklamada, söz konusu saldırının bir terör eylemi ve demokrasiye yönelik bir tehdit olduğu vurgulandı.

Parti, Lee'nin ameliyatının tamamlandığını ve "süreci yakından takip ettiklerini" bildirdi.

Ulusal Polis Teşkilatı Genel Komiseri Yoon Hee-keun, yaptığı basın açıklamasında, saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütmek üzere özel bir ekip kurulduğunu duyurdu.

Olay yerinde yakalanan saldırganın soyadının Kim olduğu ve 1957'de doğduğu bilgilerini paylaşan polis, saldırganın Lee'yi öldürmeyi planladığını itiraf ettiğini bildirdi.

Polis, saldırının sebebine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, zanlının, Lee'nin 1 ay önce yine Busan kentinde katıldığı bir etkinlikte de görüldüğü tespit edildi.