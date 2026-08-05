Güney Kore'de Aşırı Sıcaklar 21 Can Aldı - Son Dakika
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Güney Kore'de Aşırı Sıcaklar 21 Can Aldı

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Güney Kore'de rekor sıcaklıklar nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi, sağlık sorunları artıyor.

Güney Kore, aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken ülkenin birçok bölgesinde rekor seviyeye çıkan sıcaklıkların yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıktı.

Yonhap'ın haberine göre, ülke genelinin büyük bölümünde aşırı sıcak uyarıları yürürlükte kalırken, sağlık sorunları da artıyor.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansından (KDCA) yapılan açıklamada, mayıs ortasından bu yana toplam 2 bin 441 kişinin sıcaklıkla bağlantılı rahatsızlıklar nedeniyle acil servislere başvurduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, bu yıl aşırı sıcaklıklara bağlı olarak 21 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yangsan kentinde termometrelerin 42 dereceye ulaşmasıyla ülke rekoru kırılmıştı.

Daegu kentinde ise hava sıcaklığının 40,9 dereceye ulaşmasıyla 1942'den bu yana ilk kez 40 derece eşiği aşılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Aşırı Sıcaklar 21 Can Aldı - Son Dakika

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