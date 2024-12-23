Güney Kore'de Askeri Birlikte Patlama

Güney Kore'de bir askeri birliğin benzin deposunda meydana gelen patlamada 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yonhap'ın haberine göre, başkent Seul'un 310 kilometre güneybatısındaki askeri birliğin benzin deposunda sabah saatlerinde patlama meydana geldi.
Patlamada, depoda güvenlik teftişi yaparken yaralanan 3 sivil memur hastaneye kaldırıldı.
Olayda hiçbir askerin yaralanmadığı, patlamanın sebebinin araştırıldığı belirtildi.
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