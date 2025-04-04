Güney Kore'de Başkan Yoon Suk Yeol Görevden Alındı - Son Dakika
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Güney Kore'de Başkan Yoon Suk Yeol Görevden Alındı

Yoon'un azli sonrası kıdemli danışmanları istifa etti, başkentte büyük gösteriler düzenlendi.

04.04.2025 13:46
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Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı nedeniyle Yoon Suk Yeol'un devlet başkanlığı görevinden azledilmesinin ardından kendisine bağlı kıdemli danışmanlar, toplu şekilde istifa etme kararı aldı.

Yonhap'ın haberine göre, Anayasa Mahkemesinin Yoon hakkındaki azil kararı sonrası aralarında Özel Kalem Müdürü Chung Jin-suk ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Shin Won-sik'in bulunduğu 15 yetkili, istifa dilekçelerini Başkanlık Ofisine sundu.

Öte yandan, Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo'nun Yoon'un kıdemli başkan danışmanlarının istifalarını kabul etmediği bildirildi.

Açıklamada, istifaların kabul edilmemesine yönelik kararın, idari boşluk bırakmamak ve acil devlet işlerinin aksamadan ilerlemesini sağlamak için alındığı belirtildi.

Başkent Seul'de büyük çaplı gösteriler düzenlendi

Anayasa Mahkemesinin azil kararını destekleyen on binlerce kişi, başkent Seul'un merkezinde kutlama gösterileri için toplandı.

Güney Kore bayrakları açan ve "Halk kazandı" yazılı dövizler taşıyan Yoon karşıtı kalabalık, kararı meydanlarda kutladı.

Devlet başkanlığı konutunun önünde toplanan yaklaşık 1500 kişilik grup, mahkemenin kararına karşı çıkarak "Yalan söylemeyi bırakın" sloganları attı.

Mahkeme kararına kızan bir göstericinin, bölgede bulunan polis araçlarından birinin camını sopayla kırdığı gerekçesiyle gözaltına alındığını bildiren polis, şüpheli hakkında "kamu malına zarar vermekten" suç duyurusunda bulunulacağını aktardı.

Karar sonrası diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakan yardımcılarının, ABD, Japonya ve Çin'in ülkedeki üst düzey temsilcileriyle telefon görüşmelerinde bulunarak, Yoon'un azil sürecine dair detayları paylaştığı kaydedildi.

Açıklamada, Bakan Yardımcısı Kim Hong-kyun'un, ABD'nin Seul Büyükelçisi Joseph Yun ile yaptığı görüşmede, ikili işbirliğini ilerletmek için çabaların sürdürülmesi çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Diğer Bakan Yardımcısı Chung Byung-won'un da Japonya ve Çin'in temsilcileriyle görüşerek, diyaloga, diplomasiye ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesine olan bağlılıklarına vurgu yaptığı aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, Güney Kore'deki tüm yabancı misyonlara diplomatik nota göndererek mahkeme kararını ve erken seçimle ilgili prosedürleri açıkladığını duyurdu.

Yoon'un azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanması sonrası geri adım atmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, bugün verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek sıkıyönetim ilanı nedeniyle Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Karar sonrası Yoon görevden alındı, ülkede 60 gün içinde devlet başkanlığı için erken seçim yapılacak.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Güney Kore, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Başkan Yoon Suk Yeol Görevden Alındı - Son Dakika

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